飛機降落後驚見「起落架卡男屍」！地勤嚇瘋　疑偷渡客搏命

▲阿拉伯航空一架客機降落於英國後，被發現起落架內有一具男屍。（圖／阿拉伯航空（Air Arabia））



記者王佩翊／編譯

英國蓋威克機場（Gatwick Airport）發生一起屍體卡在飛機起落架的偷渡事件。阿拉伯航空（Air Arabia）一架從摩洛哥飛往倫敦的班機降落後，地勤人員竟在飛機的起落架內發現一具男屍。

根據《每日郵報》報導，英國蘇塞克斯警方（Sussex Police）證實，這起事件發生於6月16日上午11時45分，當時這架阿拉伯航空的班機剛完成從摩洛哥丹吉爾（Tangier）飛往倫敦蓋威克機場約3小時的飛行任務。當地勤人員靠近飛機起落架時，卻發現一具男屍卡在其中，隨後驚慌報警。

蓋威克機場發言人聲明表示，「機場團隊在發現屍體後，第一時間便全力支援蘇塞克斯警方以及驗屍官的調查工作。在這個艱難時刻，我們的心與所有受到這起不幸事件影響的人同在。」

事實上，這並非蓋威克機場首次發生類似事件。2022年，途易航空（TUI Airways）一架從甘比亞首都班竹飛往英國倫敦的客機起落架內，也曾發現過一具男屍。

根據調查，這名年約20至30多歲的男子，在飛機降落30分鐘後被地勤人員發現。他當時整個人被「死死夾在」起落架的縫隙中，遺體早已徹底凍僵。他被發現時全身上下沒有任何能證明身分的證件，僅穿著一件深色刷毛上衣、運動長褲，腳上甚至連襪子都沒穿，只套著一雙塑膠涼鞋。

航空專家指出，當飛機爬升到3.5萬英尺（約1萬668公尺）的巡航高度時，機艙外的氣溫會下降至攝氏零下54度。