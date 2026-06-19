英3歲童遭路人「丟進5m深鱷魚池」！　動物園老闆娘秒跳下救人

▲英國一名男童在逛動物園遭陌生路人丟進鱷魚池內。（圖／Johnsons of Old Hurst）



記者王佩翊／編譯

英國一名3歲男童16日與家人一起到劍橋郡一間動物園遊玩時，突然遭另一名陌生男子拋進5公尺深的巨大鱷魚池中。動物園老闆娘目睹後，當場跳進鱷魚池內救人，趕在鱷魚開口咬人將男童救出。然而男童雖然沒有被鱷魚攻擊，但仍因高處墜落導致骨折重傷，目前正在醫院接受治療。

根據《太陽報》報導，英國「奧爾德赫斯特約翰遜動物園」（Johnsons of Old Hurst）16日下午1時30分左右，一名3歲男童突然被另一名陌生男子丟進園內的熱帶溫室鱷魚池。鱷魚池內飼養著體型可達5公尺長的兇猛「尼羅鱷」（Nile crocodiles），而遊客所在的觀賞步道與鱷魚池間更有高達5公尺的落差。

目擊者指出，事件發生後現場一片尖叫。動物園創辦人的妻子翠西（Tracey Johnson）見狀，不顧危險，當場跨越圍欄跳進鱷魚池內，搶在鱷魚群攻擊前將男童救出，但男童因從高處摔落仍然受到重傷，隨即被送往醫院搶救。

當地居民痛心表示，「男童的骨盆和手臂都摔斷了，好險沒有任何傷勢是鱷魚造成的。如果掉下去的姿勢不對，後果可能會更嚴重」目前男童傷勢雖重，但生命跡象尚算穩定。

警方隨後在現場逮捕了一名來自諾福克郡（Norfolk）的30歲男子，並依「謀殺未遂」嫌疑將其移送法辦。報導指出，嫌犯患有「學習障礙」，平時配有專門的照顧者，然而事發當時，照顧者並未在旁照料，進而發生這起事件。

經過警方確認，嫌犯與男童家族完全不認識，目前仍依序向現場目擊者釐清詳細事發經。動物園也宣布，發生墜落事故的熱帶溫室鱷魚池將暫時關閉，不對外開放。