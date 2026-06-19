槍手襲尼日最大機場35死！現場驚見RPG-7發射器　JNIM稱犯案

▲圖為尼日首都尼亞美 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

尼日首都尼亞美的迪奧里哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）18日遭武裝份子突襲，傳出爆炸聲與槍響，導致35人死亡。蓋達組織（Al-Qaeda）西非分支「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）宣稱犯案，這也是該機場5個月內第二度遇襲。

尼日最大機場驚傳巨響！

BBC報導，這起攻擊事件就發生在尼日最大機場，住在機場周邊的當地居民察爾哈（Lawalli Tsalha）稱，早在清晨5點50分左右剛做完晨禱後不久，就聽到一聲巨響，「一開始還以為只是輪胎爆胎，過了一會兒才意識到發生了什麼事」。

尼日國防部事後透過聲明指出，整起事件造成35人死亡，包括被擊斃的22名襲擊者、11名士兵以及2名平民，有20名嫌犯落網。現場更起獲大批軍火，包括RPG-7發射器、AK-47步槍、炸藥、手榴彈、通訊設備及數千發彈藥。

案發後，當地居民紛紛持刀和棍棒加入搜捕。不具名居民透露，襲擊者混進人群中，找人並不容易，大家拿起武器自我防衛。

機場身兼軍民雙重用途 今年1月才遇襲

迪奧里哈馬尼國際機場身兼民航與軍事用途，同時也是由尼日、馬利、布吉納法索組成的「沙赫爾國家聯盟」（AES）相關設施所在地，三國目前均由軍政府執政。

今年1月該機場也曾遭與伊斯蘭國有關的組織攻擊，當時造成4名軍人受傷，有20名攻擊者遭擊斃。

尼日軍政府領導人提亞尼（Abdourahamane Tiani）當時感謝俄羅斯協助挫敗襲擊行動，但未說明俄方提供哪些協助，同時指控法國、貝南與象牙海岸總統涉嫌支持幕後主使者，不過同樣未提出證據。