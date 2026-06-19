200架無人機轟莫斯科！煉油廠「頂蓋噴飛」驚人畫面曝　天降黑雨

▲ 儲油槽頂蓋噴飛，民眾上傳衣服沾滿黑斑的照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭對俄羅斯發動開戰以來最大規模無人機空襲，出動近200架次射向莫斯科方向，擊中東南部的卡波特尼亞（Kapotnya）煉油廠，滾滾濃煙籠罩天空，部分居民反映走出戶外後衣物沾染黑色油點，疑似降下「黑雨」。

BBC報導，莫斯科州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）表示，此次攻擊造成該州17人受傷。俄羅斯國防部則稱，24小時內全境共攔截並摧毀近千架無人機及4枚烏克蘭巡弋飛彈。南部羅斯托夫州還有一座儲油庫遭襲，造成一人死亡。

煉油廠1月內三度中彈 儲油槽頂蓋噴飛

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Black rain falls on Moscow after a massive drone attack on its biggest oil refinery. pic.twitter.com/ZUYmqq1mTg — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

卡波特尼亞煉油廠已是一個月內第三度、本周內第二度遇襲起火，網路曝光的爆炸畫面觸目驚心，巨型儲油槽頂蓋噴飛至數十公尺高。

附近一間購物中心疑似因無人機殘骸墜落起火，BBC核實的影片中可見，一架無人機直直撞上一棟大樓高樓層，瞬間玻璃碎片四散，建築殘骸墜落地面。另一段影片則顯示，鄰近停車場柏油路上覆蓋一片黏稠的深色油光。

市民衣物沾黑斑 官方否認「油雨」卻發撤離警告

當地一名女性向BBC表示，「我剛走出公寓就下起綿綿細雨」，事後注意到自己和朋友的衣服上都沾滿黑色斑點，「現在我們得留意會不會因為石油產品而掉髮。」

莫斯科官方則否認發生「油雨」，但透過官方Telegram頻道警告受影響地區居民關閉窗戶，並提醒有孩童、長者及氣喘患者的家庭盡速撤離。莫斯科4座機場一度全數關閉，逾500班航班取消或延誤。

Moscow was covered by a black cloud following a huge fire at the oil refinery after the Ukrainian massive strikes.



In some parts of the city and suburbs, oil rains are being reported. pic.twitter.com/jqGNZBVFLx — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026

▲ 莫斯科竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

澤倫斯基宣示報復 俄外長揚言持續大規模打擊

烏克蘭總統澤倫斯基表示，此次攻擊是對俄軍上周炸毀基輔重要宗教地標「基輔洞窟修道院」（Kyiv-Pechersk Lavra）的直接回應，並警告，「如果烏克蘭在燃燒，你們的莫斯科也會燃燒。」俄羅斯外長拉夫羅夫對此揚言，俄方將持續對烏克蘭展開大規模打擊行動。

烏方行動的同時，俄羅斯也對烏克蘭發射逾200架無人機及多枚彈道飛彈。烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）則發文反嗆，「今早莫斯科市民最多人問的問題就是『發生什麼事了？』我可以告訴你們，你們的國家對我們發動侵略戰爭，多年來一直在殺害我們的人民。既然你們知道發生了什麼事，就去問普丁他打算什麼時候停手吧。」