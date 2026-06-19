直播開唱沒戴頭巾！伊朗29歲女星遭判「鞭刑74下」　樂手也遭殃

▲ 阿赫瑪迪判處鞭刑74下。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因未戴頭巾公開演唱，遭庫姆省刑事法院判處74下鞭刑，同案當事人還包括8名製作團隊成員及樂手。法院還宣布相關人員2年內禁止出境及從事藝術活動，罪名為透過網路散布「低俗及不道德內容」，侵害公眾善良風俗。

《衛報》報導，事件起源於2024年12月，現年29歲的阿赫瑪迪在YouTube直播中未戴頭巾演唱愛國歌曲《來自祖國青年的熱血》（Az Khoone Javanane Vatan），影片迅速在網路上瘋傳，目前已累積數百萬次點閱。事後她與多名樂手被短暫拘押，獲釋後當局提起訴訟。

伊朗官方司法新聞社目前未正式公布判決，但人權組織及審閱相關文件的律師指出，這起案件顯示當局打壓異議的一貫模式。美國「伊朗人權中心」倡議主任甘德哈里（Bahar Ghandehari）表示，「阿赫瑪迪僅因演唱並未戴頭巾便遭鞭刑，再次說明儘管伊朗當局大力宣傳形象改善，人權處境根本毫無改變。」

人權律師哈札利（Moein Khazaeli）更直指判決缺乏法律依據，強調伊朗刑法從未將女性演唱或發行音樂作品入罪，以「散布猥褻內容」定罪根本站不住腳，且對藝術工作者施以鞭刑已涉及國際法對禁止酷刑的義務。

流亡海外的伊朗裔英國演員波妮亞蒂（Nazanin Boniadi）指出，此判決顯示伊朗鎮壓機器仍照常運作。另一名因出演電影《一念菩提》而被迫流亡的演員馬萊基（Setareh Maleki）則稱，觀看阿赫瑪迪的演出影片令她「重燃反抗精神」，並對這名女歌手在明知後果的情況下仍不放棄發聲的勇氣深表敬佩。