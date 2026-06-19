爸帶女兒上女廁被飆罵　女童嚇哭！憤怒男身分曝光遭開除

▲報警的男子遭公司開除。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名父親因為帶著2名年幼女兒進入加油站使用女廁，結果遭到一名憤怒男顧客在門口大罵並報警，整個過程都被這名父親拍攝下來發布在網路上。這段影片隨後引發關注，而這名大聲斥責父親的男子如今已被公司火速開除。

有先敲門確認！爸帶2女兒進女廁 遭男顧客狂吼

福斯新聞報導，當時身為父親的布羅德斯基（Tyler Brodsky）正帶著2名女兒在外，途中停靠在阿拉巴馬州一間加油站。他稱，當時他帶著女兒們上女廁，在進入女廁前有先敲門，並出聲告知「我要帶2名女孩子進來」，且當時女廁是空無一人的狀態。

#RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound - Tyler Brodsky @tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? ????‍♂️ #GirlDad

過沒多久，一名男子就過來站在門口訓斥並報警，要求布羅德斯基離開，更稱應該要把女孩子帶去使用男廁。不過布羅德斯基認為這個做法並不合適，「我自己去過男廁，我覺得那裡真的不是個適合帶兩個小女孩進去的地方」。

根據影片，當布羅德斯基幫女兒們洗手的時候，這名男子堵在門口不停斥責，聲稱是因為妻子和岳母向他告狀，說有男人跑進女廁。

▲男子帶女兒使用女廁遭人報警，不過警察、店經理都力挺這名父親。（圖／翻攝自TikTok）

由於男子的舉動，布羅德斯基的其中一名女兒當場哭了出來。在過程中，加油站店經理也出面，直接把女廁的門關上，阻隔這名憤怒的男顧客，並向布羅德斯基和女孩們道歉。布羅德斯基也透露，後來有3名警察趕到現場，警方有告知他沒有做錯任何事。

布羅德斯基坦言，這狀況對小女孩來說真的很可怕，當時只能盡力安撫女兒們，幸好孩子們現在都很好。

影片瘋傳！ 憤怒男遭公司開除

隨著相關影片在網路上流傳，這名憤怒男子的身分也曝光，是「歐弗斯特里特房產公司」（Overstreet Properties）的獨立約聘人員。

不過這間公司已經透過社群媒體發布聲明表示，影片中的行為並不代表公司的價值觀，也不符合公司對代表組織形象人員的標準要求，已終止與這名男子的合作關係。