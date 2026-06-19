　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

爸帶女兒上女廁被飆罵　女童嚇哭！憤怒男身分曝光遭開除

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲報警的男子遭公司開除。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名父親因為帶著2名年幼女兒進入加油站使用女廁，結果遭到一名憤怒男顧客在門口大罵並報警，整個過程都被這名父親拍攝下來發布在網路上。這段影片隨後引發關注，而這名大聲斥責父親的男子如今已被公司火速開除。

有先敲門確認！爸帶2女兒進女廁　遭男顧客狂吼

福斯新聞報導，當時身為父親的布羅德斯基（Tyler Brodsky）正帶著2名女兒在外，途中停靠在阿拉巴馬州一間加油站。他稱，當時他帶著女兒們上女廁，在進入女廁前有先敲門，並出聲告知「我要帶2名女孩子進來」，且當時女廁是空無一人的狀態。

@tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? ????‍♂️ #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound - Tyler Brodsky

過沒多久，一名男子就過來站在門口訓斥並報警，要求布羅德斯基離開，更稱應該要把女孩子帶去使用男廁。不過布羅德斯基認為這個做法並不合適，「我自己去過男廁，我覺得那裡真的不是個適合帶兩個小女孩進去的地方」。

根據影片，當布羅德斯基幫女兒們洗手的時候，這名男子堵在門口不停斥責，聲稱是因為妻子和岳母向他告狀，說有男人跑進女廁。

▲男子帶女兒使用女廁遭人報警，不過警察、店經理都力挺這名父親。（圖／翻攝自TikTok）

由於男子的舉動，布羅德斯基的其中一名女兒當場哭了出來。在過程中，加油站店經理也出面，直接把女廁的門關上，阻隔這名憤怒的男顧客，並向布羅德斯基和女孩們道歉。布羅德斯基也透露，後來有3名警察趕到現場，警方有告知他沒有做錯任何事。

布羅德斯基坦言，這狀況對小女孩來說真的很可怕，當時只能盡力安撫女兒們，幸好孩子們現在都很好。

影片瘋傳！　憤怒男遭公司開除

隨著相關影片在網路上流傳，這名憤怒男子的身分也曝光，是「歐弗斯特里特房產公司」（Overstreet Properties）的獨立約聘人員。

不過這間公司已經透過社群媒體發布聲明表示，影片中的行為並不代表公司的價值觀，也不符合公司對代表組織形象人員的標準要求，已終止與這名男子的合作關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砂石車折甘蔗　駕駛臟器外露慘死
瑞士宣布美伊談判喊卡！　可能原因曝光
黃明志遭控謀殺謝宥芯、涉毒「確定全無罪」　自責：沒救回她
「兒子」看新聞才知《鐵拳》宋英奎死訊　當晚直奔靈堂
花博火辣女被「8人大亂摸」　竟是直播主感謝祭慘了
女球迷互撕「當街半裸」　封王遊行現場大亂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞士宣布美伊談判喊卡！　傳與黎巴嫩停火生變有關

AV界金卡戴珊！34歲辣模打「非法豐臀針」喪命　兇手判關4年

中國「赴日旅行團」遭封殺！　日媒曝北京悄解禁：自行判斷

女球迷互撕「當街半裸」　扭臀熱舞吸千萬觀看！尼克封王遊行大亂

英3歲童遭路人「丟進5m深鱷魚池」！　動物園老闆娘秒跳下救人

爸帶女兒上女廁被飆罵　女童嚇哭！憤怒男身分曝光遭開除

快訊／東京小學起火！3學童一度「受困火場」　9人吸濃煙送醫

直播開唱沒戴頭巾！伊朗29歲女星遭判「鞭刑74下」　樂手也遭殃

睽違110天！受困船隻「駛出荷莫茲海峽」　500艘商船排隊出港

美軍又轟運毒船！「瞬間爆炸起火」畫面曝光　累計211死

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

胡瓜當機「胡椒餅狂講成蔥油餅」　自嘲67歲了：情況比余天還好

暴雨炸新店驚傳「土石坍方」　汽、機車恐怖墜崖畫面曝

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形　島主撤出售牌、拉封鎖線

10個月大萌娃學講「對」　一開口竟變經典國罵XD

瑞士宣布美伊談判喊卡！　傳與黎巴嫩停火生變有關

AV界金卡戴珊！34歲辣模打「非法豐臀針」喪命　兇手判關4年

中國「赴日旅行團」遭封殺！　日媒曝北京悄解禁：自行判斷

女球迷互撕「當街半裸」　扭臀熱舞吸千萬觀看！尼克封王遊行大亂

英3歲童遭路人「丟進5m深鱷魚池」！　動物園老闆娘秒跳下救人

爸帶女兒上女廁被飆罵　女童嚇哭！憤怒男身分曝光遭開除

快訊／東京小學起火！3學童一度「受困火場」　9人吸濃煙送醫

直播開唱沒戴頭巾！伊朗29歲女星遭判「鞭刑74下」　樂手也遭殃

睽違110天！受困船隻「駛出荷莫茲海峽」　500艘商船排隊出港

美軍又轟運毒船！「瞬間爆炸起火」畫面曝光　累計211死

王俐人粉色襯衫「火辣無罩」！下衣失蹤露美腿…傲人曲線網噴鼻血

快訊／西濱大安段砂石車折甘蔗！駕駛遭壓車輪下　臟器外露慘死

韓百萬YTR「控遭大咖藝人捅刀」點名丁海寅：只有他沒背叛我

普悠瑪事故倖存！王羽飛「想回球場打球」　通過中職選秀測試

深蹲半年屁股仍扁平　醫曝練翹臀其實要靠「負重」

情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣

瑞士宣布美伊談判喊卡！　傳與黎巴嫩停火生變有關

英格蘭中場核心萊斯驚傳傷情　主帥圖赫爾曝真相

AV界金卡戴珊！34歲辣模打「非法豐臀針」喪命　兇手判關4年

休旅車開出停車格！機車猛撞「蓋棉被」翻車　50mins後原地又被撞

【蛇的身體貓的靈魂】養到「貓貓蛇」東西全掃地上！偷做壞事超皮還有虎班花紋

國際熱門新聞

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

世足最兇球迷「馬甲+渾圓雙球」力挺格子軍

美股台積電ADR大漲近7％　SpaceX繼續墜落

自己畫K線的男人！　一發文股價立即拉漲逾10%

烏軍轟莫斯科煉油廠　「頂蓋噴飛」天降黑雨

美伊簽歷史性協議　伊朗：飛彈別想談

尼克封王遊行大亂！女球迷互撕「當街半裸」

「地表最強小三」：我要睡成另一種女人

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

伊朗最高領袖　非完全認同「終戰備忘錄」內容

即／紐約時報廣場爆槍響　人群逃竄畫面曝

綠帽爸氣炸　38歲女友床上竟躺19歲親生兒

更多熱門

相關新聞

國北教大女廁遭裝針孔！噁男還到「北藝大偷拍」

國北教大女廁遭裝針孔！噁男還到「北藝大偷拍」

國北教大女廁日前被人裝設針孔攝影設備，警方追查時發現嫌疑人另涉北藝大女廁偷拍案。北藝大今天表示，此案由警方偵辦中，學校將派專人陪同受害個案進行調查指認。

輔大女廁門口有「煙偵型針孔」　校方：已裝設5年、只拍走道

輔大女廁門口有「煙偵型針孔」　校方：已裝設5年、只拍走道

輔大女廁門口見怪異偵煙器！學校認「是針孔」

輔大女廁門口見怪異偵煙器！學校認「是針孔」

上IKEA女廁！客要求「媽帶6歲男童出去」　員工曝規定

上IKEA女廁！客要求「媽帶6歲男童出去」　員工曝規定

北市女霸佔捷運廁所、罵女站長「畜生」挨告

北市女霸佔捷運廁所、罵女站長「畜生」挨告

關鍵字：

女廁

讀者迴響

熱門新聞

17歲少年3天狂下注785萬！彩券行挨罰1252萬逆轉

獨／軍人裸絞殺人內幕！是同性婚命案

一戶一車位時代要變了！新北推新制

「午時水招財秘方」曝光！今年一定要加鹽

快訊／熱帶低壓生成！估明日增強為颱風「米克拉」　最新路徑曝

10.38億威力彩一注獨得　開在台北市

新婚一個月！崔真實女兒健康亮紅燈「骨頭持續腐壞」

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

「兒子」李昇規收到《鐵拳》宋英奎死訊　當晚直奔靈堂：無法相信

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

超商賣戰鬥陀螺　主管開箱5萬人看傻

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

今端午節「3行為」衰半年　舊財水倒對地方繼續旺

天理男容！36歲港男性侵多名醉酒男還錄全程

米克拉颱風將生成「下周一升級中颱」　估周四最靠近台灣

更多

最夯影音

更多
2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛
川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面