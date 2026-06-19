世足最兇球迷回來了！　薄紗馬甲「炸出渾圓雙球」力挺格子軍團

▲克羅埃西亞球迷伊凡娜（Ivana Knöll）。（圖／翻攝自IG／@knolldoll，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

2026年FIFA世界盃火熱開踢，克羅埃西亞17日在首場小組賽不幸落敗，但觀眾席上卻有一幕讓球迷直呼「這場沒輸」！過去在2022年卡達世界盃憑藉克羅埃西亞國旗裝爆紅、被封為「世界盃最性感粉絲」的克國超級死忠球迷伊凡娜（Ivana Knöll），這次再度火辣現身德州達拉斯的球場，一登場便驚豔全場。

根據《紐約郵報》報導，本場在AT&T體育場（AT&T Stadium）舉行的L組賽事，克羅埃西亞對上強敵英格蘭。身高180公分的伊凡娜，為了力挺象徵國家隊的紅白格子旗，特別選了一件火辣度破表的薄紗馬甲上衣，搭配超短牛仔短褲現身觀眾席。

儘管克羅埃西亞終場以2比4不敵英格蘭，但伊凡娜的心情似乎未受太大影響。她隨後在個人Instagram上曬出向現場攝影師打招呼的照片，並高調興奮地宣告，「世界盃女孩回來了！」

在她的Instagram限時動態影片中，也可以看到她坐在看台上，與大批克羅埃西亞球迷一起熱情歡呼、擺動身軀跳舞，甚至滿臉笑容地對著鏡頭比出大愛心。

▲伊凡娜在2022年卡達世界盃憑藉克羅埃西亞國旗裝爆紅。（圖／翻攝自IG／@knolldoll）



雖然比賽過程中運氣不佳，但她仍在看台上即時分享戰況，並樂觀地向粉絲喊話，「運氣不站在我們這邊，但希望在比賽結束前能有所轉變，我會保持樂觀。」賽後她也大方為球隊打氣，「我們打得很棒……這是一場最硬的硬仗，所以我們還是會繼續加油。」