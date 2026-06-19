觀測史首見！　研究：311強震日本列島「向東移0.6公分」

▲日本311東日本大地震規模達9.0更引發海嘯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

東日本大地震的規模9.0強震不僅震撼地表，最新研究更發現，當年的巨大地震波深入傳遞至地球內部，並在深達約2900公里的「地函」與「外核」交界處發生反射，再次撼動了日本列島。這場由反射震波引起的搖晃，導致日本列島大半區域向東移動了最多0.5至0.6公分。

震波深達地心反射 創下觀測史首例

根據《時事通訊》報導，美國加州理工學院名譽教授金森博雄與芝加哥大學、法國史特拉斯堡大學組成研究團隊，於18日發行的美國科學期刊《科學》上發表這項最新成果。

研究指出，從地函與外核交界處反射的地震波，竟能引發如此大規模的地殼變動，在觀測史上尚屬首次。團隊推測，正是因為當年的巨大地震達到規模9.0，為史上罕見的強度，才會引發此現象。

板塊邊界急遽錯動 震源附近曾位移逾5公尺

平時在日本海溝與南海海槽，海側板塊會緩慢隱沒至日本列島所在的陸側板塊下方，使陸側板塊邊緣呈現被擠壓的狀態，導致日本列島持續發生微幅向西移動的地殼變動。

▲日本民眾悼念311大地震。（圖／路透）



然而，在2011年的巨大地震中，東北外海廣大區域的陸側板塊以彷彿「回彈」的形式，與海側板塊的邊界發生急遽錯動。其結果引發了東北地方大幅向東移動的地殼變動，根據日本國土地理院的觀測網數據，靠近震源的宮城縣牡鹿半島觀測點，當時甚至移動了超過5公尺。

反射震波引發「緩慢滑動」 日本大半區域微幅東移

研究團隊進一步發現，就在巨大地震的震波從地函與外核交界處反射回來的時間點，日本列島大半區域也跟著向東發生了微幅移動。

觀測數據顯示，東北地方的移動幅度最大，超過約0.55公分；中部與日本的中國地方超過約0.4公分；北海道與九州則位移了約0.2至0.3公分。

研究團隊推測，這波向東位移的原因在於反射回來的地震波搖晃，導致日本海溝與南海海槽沿線的板塊邊界發生了「緩慢滑動」（Slow Slip），且該次滑動的規模，竟相當於一場規模7.5的地震。