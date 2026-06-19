武器全靠美國買單！　范斯嗆以色列：川普是你們唯一靠山

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

針對以色列不滿美國與伊朗達成的停戰協議，美國副總統范斯18日撂下重話，強烈抨擊以色列內閣成員，警告總統川普（Donald Trump）是他們「現在唯一的盟友」，並提醒以色列所擁有的防禦武器，有三分之二是靠美國納稅人的錢買單。

范斯護航伊朗協議 批以國內閣人身攻擊川普

根據《路透社》報導，美國與伊朗本週達成結束戰爭的協議，但遭美以兩國批評者猛轟，認為協議無法遏制伊朗飛彈計畫與拆除核設施，反而限制了以色列在黎巴嫩對抗真主黨的行動。

面對外傳以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對協議感到惱火，范斯（JD Vance）在白宮記者會上表示，他沒聽過納坦雅胡這樣說，但他痛批部分以色列內閣成員攻擊該協議，甚至對川普進行人身攻擊。

「川普是唯一同情以色列的元首」

范斯透過媒體向以色列內閣喊話，「第一，唐納·川普是此時此刻全世界唯一對以色列抱持同情態度的國家元首。如果我是以色列內閣成員，我大概不會去攻擊我在這世上僅存唯一強大的盟友。」

范斯更直言，保護以色列的武器有三分之二是由美國人製造、美國納稅人買單；目前美國每年提供約40億美元軍援，雙方正針對新協議進行協商，「如果以色列有人覺得最大的問題是美國總統，那他們真的該醒醒，好好看清自己國家的現實狀況。」

對此，納坦雅胡辦公室與以色列外交部並未立即回應。

納坦雅胡堅持留守黎南 挑戰美伊協議

以色列與美國之間的緊張關係持續升溫。川普日前在G7峰會上曾試圖安撫，建議納坦雅胡對抗真主黨時可以「放軟一點」。然而，納坦雅胡在協議後的首次公開發言中強調，雖珍惜美以關係，但為了北部邊境居民的安全，以軍必須在黎巴嫩南部維持安全緩衝帶，只要有需求就不會撤軍。

以色列18日更公布擴大黎巴嫩南部軍事控制區的地圖，不排除發動越界攻擊。