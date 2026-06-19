美伊和談隱憂！以色列「拒撤軍」照打黎巴嫩　新版作戰地圖曝

▲以色列軍方18日發布最新地圖，顯示以軍在黎巴嫩南部的控制範圍持續擴大。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

儘管美國與伊朗才剛簽署旨在結束戰爭的臨時協議，以色列軍方18日仍發布了一張最新地圖，顯示以軍在黎巴嫩南部的控制範圍持續擴大。以色列官員向《路透社》透露，以方正與美國針對持續駐軍一事展開「十分艱難」的談判，並強調絕不退讓。

以軍公布新地圖 「安全區」擴大深入黎南

根據《路透社》報導，以色列軍方曾在4月份發布一張標示黎巴嫩南部「緩衝區」的地圖，如今又釋出全新版本。新地圖顯示，以軍部隊已深入該國境內數公里執行任務，範圍包含利塔尼河（Litani River）以北的真主黨（Hezbollah）據點納巴泰（Nabatieh）周邊。

軍方將地圖上深紅色的區域描述為，「以色列國防軍（IDF）士兵在黎巴嫩南部執行任務的安全區。」事實上，以軍在這些區域的行動已持續數周，直到現在才正式公開這張顯示控制區擴大的地圖。

▲以色列軍隊深入黎巴嫩南部。（圖／路透）



拒絕美伊停火協議 以軍堅持不撤退

美國與伊朗在17日簽署了一項臨時協議，呼籲包含黎巴嫩在內的所有戰線全面停火，並要求各方確保黎巴嫩的「領土完整與主權」。然而，以色列強烈拒絕從黎南撤軍的要求。

兩名匿名以色列官員表示，針對維持黎南駐軍一事，以色列正與美國進行談判，過程十分艱難，但以色列絕對不會在駐軍立場上退縮。目前，以色列將其在黎巴嫩、加薩與敘利亞奪取的領土皆視為「緩衝區」，這已成為以色列近期安全政策的核心。

納坦雅胡與川普爆分歧 協議成效留「轉圜餘地」

美國總統川普（Donald Trump）與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在近幾周屢爆衝突。川普毫不掩飾他的不滿，甚至公開批評以色列在黎巴嫩的軍事行動，直指為了追捕武裝份子而炸毀整棟公寓大樓根本「沒有必要」。

以色列官員對美伊協議感到相當憤怒，認為該協議不僅未能充分解決以色列對伊朗核子計畫的擔憂，還會綁手綁腳，限制以軍在黎巴嫩的行動。

一名官員指出，談判的最終結果，將取決於川普是否決定強硬表態，若以色列不遵守臨時協議，是否會以嚴重後果來施壓。

不過，目前尚未有任何跡象顯示，川普會採取暫停軍援或放緩武器運送等具體行動來迫使以色列改變策略。