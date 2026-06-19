川普喊話「所有戰線全面停火」！　伊朗：荷莫茲免收費60天

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗已簽署初步協議，並正式展開為期60天的最終協議談判期。美國總統川普（Donald Trump）表示，美方期望能達成「所有戰線全面停火」。然而，伊朗首席談判代表也發出強硬警告，要求美國切勿在談判中予取予求，否則必將面臨「毀滅性反擊」。

川普期望中東「所有戰線全面停火」

川普在「真實社群」（Truth Social）發文向中東喊話，「美國致力於和平，我們鼓勵中東地區的所有人繼續保持承諾，讓我們的談判能完美地順利推進。」他強調，美方期望包含黎巴嫩、真主黨與以色列在內的「所有戰線都能全面停火」。

根據美伊簽署的備忘錄文本，雙方呼籲「立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包含黎巴嫩在內。」不過，面對此項協議，以色列已再次誓言，絕對不會從黎巴嫩撤軍。

伊朗警告美方：若提過分要求將迎「毀滅性反擊」

在雙方致力於未來60天內協商永久停戰之際，伊朗議會議長兼關鍵談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）透過X平台向美國發出嚴厲警告。他表示，如果美方不懷好意、撕毀協議或提出過分的要求，伊朗將毫不猶豫地給予敵人毀滅性反擊，「他們在戰爭期間就曾被狠狠教訓過；如果他們還想重蹈覆轍，一定會挨更重的一巴掌。」

卡利巴夫指出，談判團隊正依照伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei）的指示，致力於落實協議中的各項條件與條款。稍早，穆吉塔巴也證實已授權與美方達成協議，並聲稱川普是「出於絕望」，才動用各種施壓與籌碼來促成這份初步協議。

荷莫茲海峽60天內「免收通行申請費」

另一方面，伊朗最高國家安全委員會宣布，配合美伊協議，伊朗波斯灣水道管理局（PGSA）將負責管理通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的交通。

根據伊朗國家媒體發布的聲明，由於政府將全面吸收成本，未來60天內通過海峽的船隻將不需繳納申請費，且PGSA已被指示必須迅速審核並回覆所有通行申請。

委員會也透露，伊朗正依據協議內容努力清除該水道的水雷。聲明強調，考量到目前的特殊情況與路線上的安全風險，為了確保航行安全並預防海事意外，船隻必須嚴格按照當局通知的路線和時間表通行，讓交通運載量得以逐步提升。至於後續的實際運作細節，PGSA將會對外公布更多資訊。