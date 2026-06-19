快訊／紐約時報廣場爆槍響！　觀光客「尖叫逃竄」畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約時報廣場（Times Square）於當地時間18日下午爆發驚悚槍擊案！數聲槍響嚇壞現場大批觀光客與路人，眾人尖叫四處竄逃、急忙尋找掩護，現場陷入一片混亂。警方表示，目前已迅速追捕到一名嫌犯，另有一名傷者被送往醫院急救，詳細傷亡情況仍有待釐清。

黑衣人當街拔槍狂轟 警匪街頭追逐

根據《華盛頓郵報》報導，事發當時，至少有兩名全身黑衣的男子走進擁擠的十字路口，接著直接拔出疑似手槍的武器朝人群開火。

EarthCam's Times Square cameras captured today's shooting incident and the immediate crowd response in the heart of New York City. pic.twitter.com/2ycU02zhZT — EarthCam (@EarthCam) June 18, 2026

畫面中可以看見，驚恐的路人連忙奔逃閃避，或是嚇得立刻蹲下、趴在地上尋找掩護。涉案犯嫌在開槍後隨即沿著街道逃逸，而當時幾名在現場巡邏的員警立刻拔腿狂追，而這起槍擊事件發生的地點，距離一輛停放的警車竟然只有幾公尺遠。

尼克隊封王遊行剛落幕 萬名警力維安仍爆槍擊

這起槍擊案發生在當地時間下午3時40分左右。事實上，在槍擊案發生前，美國職籃（NBA）冠軍球隊紐約尼克隊（New York Knicks）才剛結束盛大的封王遊行。

WATCH: People scramble through Times Square after shots were heard in the area. pic.twitter.com/kye0uJCTzS — Scope Report (@ScopeReport_) June 18, 2026

當時曼哈頓下城（lower Manhattan）的街道擠滿了慶祝尼克隊奪下53年來首座冠軍的人潮。官方指出，為了維護遊行現場的安全，當局總共出動了高達1萬名警力，沒想到遊行才剛落幕，鄰近的時報廣場就傳出槍響。

上週末才爆流血衝突 17歲少年衰遭波及中彈

時報廣場近期的治安狀況令人擔憂。警方提到，就在上個週末，時報廣場的中心地帶也發生了另一起槍擊事件。當時大批球迷正聚集在廣場上，瘋狂慶祝尼克隊最終擊敗聖安東尼奧（San Antonio），過程中卻爆發衝突，導致一名17歲青少年無辜遭到槍擊。

更驚險的是，當時因為慶祝人潮實在太過擁擠，救護車完全被卡在車陣中動彈不得，最後是靠著現場警方當機立斷，親自將這名中彈的傷者緊急送醫搶救。