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自己畫K線的男人！　一發文股價立即拉漲逾10%

▲▼英特爾 intel Intel。（圖／路透社）

▲英特爾 intel Intel。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

果然是自己畫K線的男人！美國總統川普於美國時間18日在社群平台發文透露，科技大廠蘋果公司（AAPL）已點頭答應與晶片大廠英特爾（INTC）公司展開深度合作，消息一出英特爾股價立即飆漲超過10％，最終漲12.89美元或10.64％、收133.99美元。

兩大科技巨頭重啟合作
川普在社群發文坦言，美國在過去數十年間面臨半導體製造外移的困境，如今必須重建本土生產實力。他指出官方已透過多項政策協助英特爾公司重振競爭力，包含促成多家引領市場的科技巨頭與其建立策略聯盟。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

除了這次新加入的蘋果公司外，川普也點名AI晶片巨頭輝達公司已同意共同開發先進晶片，且特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下企業規劃興建的晶片基地，也將與英特爾技術團隊深度攜手，讓美製晶片聯盟輪廓更清晰。

美國製造戰略逐步成形
這項科技界矚目的歷史性合作，背後也與美國官方推動的半導體自主政策密不可分。美國政府在2025年將近90億美元的補助轉換為股權投資，實質取得英特爾公司約10%的股份，全方位力挺本土擴建晶圓廠與先進封裝產能。

市場專家分析認為，若蘋果公司最終能將訂單順利交由英特爾公司量產，對於執行長陳立武而言將是證明自身代工實力的指標性戰役。隨著科技三巨頭相繼進駐，川普力推的美國製造版圖是否能藉此撼動全球半導體格局正受矚目。

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