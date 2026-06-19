就是這個BUT！　伊朗最高領袖「不完全認同」終戰備忘錄內容

▲伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼今天證實，已同意伊朗與美國簽署、目標是終結中東戰火的備忘錄。儘管他直言對內容「並非完全認同」，但在總統保證國家利益下，仍選擇批准，並強調此舉不等於向美方立場低頭。

綜合法新社與路透社報導，穆吉塔巴‧哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）透過國營電視台播出的書面聲明表示，他原則上對這份諒解文件抱持不同看法，不過伊朗總統、同時也是最高國家安全委員會主席的裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）親自承諾，將全力維護伊朗與「抵抗陣線」的權益，因此他選擇放行。

穆吉塔巴指出，裴澤斯基安也向他保證，若華府提出不合理條件，德黑蘭方面絕不會讓步。他同時批評，美國總統川普（Donald Trump）是「在走投無路下」，動用各種手段促成協議，但伊朗不會因此被牽著走。

穆吉塔巴的父親、前任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），已在2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗時喪生，該行動也成為這場中東戰爭的導火線。自3月接任以來，穆吉塔巴未曾公開露面，這次表態也是他首次談及這份已由川普與裴澤斯基安簽署的終戰備忘錄。