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美伊簽歷史性終戰協議　伊朗：飛彈別想談

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日表示，伊朗與美國的歷史性協議，將成為終結戰事並邁向最終和平協議的重要起點。不過，德黑蘭同時表明，未來與華府展開的後續磋商，不會將伊朗飛彈計畫列入談判範圍。

根據法新社報導，裴澤斯基安在社群平台發文指出，「這是一份具有歷史意義的文件，也是強大伊朗向世界傳遞的訊息，和平將建立在彼此尊重之上。」

他同步公開簽署文件照片，內容顯示該協議已由他本人、美國總統川普（Donald Trump），以及擔任斡旋角色的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）共同簽署。

這項協議被視為後續針對伊朗核計畫及解除制裁等議題展開深入協商的基礎文件，但內容並未納入伊朗飛彈計畫相關條文。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普日前受訪時表示，若其他國家擁有飛彈，卻完全禁止伊朗持有，「聽起來不太公平」。（圖／路透）

德黑蘭：飛彈不在談判桌上

伊朗政府18日再度強調，未來與美方的談判不涉及飛彈發展議題。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）接受國營電視台訪問時直言，「任何人都不要打我們飛彈的主意。伊朗的飛彈是拿來發射的，不是用來談判的。」

事實上，在戰事爆發之前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾要求伊朗必須就彈道飛彈計畫進行協商。華府認為，伊朗相關飛彈能力對以色列以及美軍駐中東基地構成潛在威脅。

不過，川普近期態度似乎出現變化。他日前受訪時表示，若其他國家擁有飛彈，卻完全禁止伊朗持有，「聽起來不太公平」。

川普指出：「我的意思是，如果其他國家都有飛彈，而不讓他們擁有一些，似乎有點不公平。」

美伊將在瑞士展開會談

另一方面，瑞士外交部18日證實，在美伊簽署結束中東戰爭協議後，雙方已規劃於明天在瑞士柏根斯多克（Buergenstock）度假村舉行初步會談，討論如何推動並落實協議內容。

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