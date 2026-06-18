張員瑛出境搞特權？　韓國機場公社發聲明：全國14機場安檢一致

▲張員瑛出境安檢審查引發爭議。（圖／翻攝Instagram／張員瑛）



記者許力方／綜合報導

韓媒踢爆，南韓女團IVE成員張員瑛近日在金浦機場出境時，因身分審查爭議，遭民眾集體投訴「特殊待遇」。對此，韓國機場公社15日發布說明文件，強調旗下14座機場皆採相同維安規範，旅客若配戴口罩、帽子或太陽眼鏡等遮蔽物，查驗時原則上均須配合卸除，並無差別待遇。

張員瑛風波延燒 民眾質疑規定是否一致

根據韓媒報導，事件發酵後，陸續有民眾向機場公社提出投訴，要求說明出境身分核驗的執行標準。外界特別關注，仁川國際機場長期要求旅客摘除遮蔽物完成身分確認，是否同樣適用於韓國機場公社轄下其他機場，以及相關規定是否已充分公開。

韓國機場公社回應指出，現行制度並非臨時措施，而是依內部《航空保安標準程序書》執行。文件明定，凡可能影響辨識面容的帽子、口罩、墨鏡等配件，查驗人員須要求旅客先行取下，再進行證件與本人比對。

查驗靠人工辨識 未來加強公開宣導

公社表示，目前第一線作業人員在身分確認階段會先以口頭方式提醒旅客配合，若遮蔽物影響辨識效果，則可能要求完全摘除，以確保程序完整與飛安管理需求。

針對外界對規範透明度的疑慮，韓國機場公社表示，後續將透過官網及其他公開管道，加強說明出境維安流程與查驗規則，希望降低誤解與爭議，讓旅客更清楚了解各項安檢與身分確認程序。