被酸對伊朗太軟弱　川普怒嗆「蠢貨」！嗨喊股市創新高、油價跌

▲ 川普發文回應外界批評。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與伊朗達成諒解備忘錄，協議於17日在法國凡爾賽宮完成簽署。面對外界批評美方讓步太多的質疑聲浪，川普稍早發文怒嗆，「那些認為我對伊朗不夠強硬的蠢貨」要不是嫉妒就是愚蠢。

川普18日在自家社群平台Truth Social發文寫道，「在股市剛剛創下歷史新高，油價又正大幅下跌之際，那些認為我對伊朗還不夠強硬的蠢貨不是出於嫉妒，就是居心不良，或者根本愚蠢至極。讓美國再次偉大！」

根據協議內容，美伊雙方將立即停止敵對行動，荷莫茲海峽將在30天內恢復戰前通行量，前2個月免收過路費，但未來不排除收費。美方也承諾大規模暫緩制裁、允許伊朗自由出售石油，並解除對伊朗港口的封鎖。協議同時設下60天緩衝期，就伊朗核計畫進行後續談判，並由國際原子能總署監督高濃縮鈾的稀釋作業。協議簽署後，國際油價隨即下跌逾3%。

但這份協議在美國國內引發反彈，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）批評川普接受「非常糟糕的建議」；參議員卡西迪（Bill Cassidy）直指伊朗核野心未受遏制，且德黑蘭已學到以封鎖海峽作為籌碼的手段；前國安顧問萊斯（Susan Rice）則稱此協議為「數十年來最大的國安失誤」。

以色列反應同樣冷淡，據報總理納坦雅胡政府事前甚至未獲知備忘錄內容。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）諷刺道，以色列如今「像個被罵的孩子，只能在走廊乾等」。