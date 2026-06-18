韓資源回收發現「染血斷腿」真相曝！她慘遭截肢　院方看報才知道

▲位於南韓仁川市延壽區松島洞的資源回收處理廠，10日下午發現人體殘肢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川廣域市延壽區松島洞某資源回收中心，先前傳出在分類作業時，赫然發現包在染血繃帶的「截肢人腿」，疑似爆發分屍案。如今，當地警方在委託進行DNA鑑定後，確認是虛驚一場。當時發現的殘肢，證實是80多歲老婦的左腿，因血液無法流通導致組織壞死，才接受截肢手術。

根據《韓聯社》，仁川延壽警察署今（18）日下午指出，在警方委託國立科學搜查研究院（國科搜）針對該斷腿與80多歲女性住院病患進行DNA鑑定後，證實斷腿確實為該名老婦的左腿，老婦入住仁川廣域市中區的某間療養院。

警方表示，該療養院在處理醫療廢棄物時發生疏失，導致老婦接受截肢手術後的斷腿被送上回收車，才一路載往資源回收處理中心。對此，該療養院從新聞報導得知消息後，才於昨（17）日向警方申報。

老婦因為腿部血液無法流通而導致壞死截肢，院方依照規定必須在手術結束後將殘肢丟棄至醫療廢棄物處理容器內。然而，清潔員卻將斷腿誤認為石膏繃帶，才會導致斷腿被送往資源回收中心。

對此，警方將持續偵辦，釐清院方是否如實遵守醫療廢棄物棄置規定、是否違反《廢棄物管理法》，並且調查院方在進行截肢手術的過程中是否遵守醫療法。

根據韓媒《中央日報》，警方在調查時發現，該間療養院本身並無設置手術室，因此研判院方可能是在缺乏手術室的情況下，強行進行截肢手術，可能涉嫌違反醫療法。該療養院醫療團隊主要由神經外科專科醫師、外科專科醫師、2名韓醫學（傳統醫學）醫師所構成。

據悉，該斷腿於本月10日下午2時28分首度在資源回收中心被發現，膝蓋下方至腳跟長約41公分、腳掌長度約21公分，當時警方從國科搜的鑑定結果推斷，斷腿可能來自身高161至165公分的成年人。

仁川警方隨後成立64人規模的搜查本部進行調查，然而卻苦無關鍵線索，因此15日再度從仁川警察廳廣域搜查隊調派38人進行調查，釐清斷腿流動路徑。另外，網路甚至流傳該斷腿來自長相陰柔的男孩，其慘遭大型超市女員工殺害，最終證實為無稽之談。

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