塔利班宣布：官員禁用智慧型手機！　違者「當場砸爛」離譜畫面曝





▲ 桌上有一堆被砸爛的手機。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗塔利班政權近期頒布命令，全面禁止政府官員使用智慧型手機，違者不僅手機會被當場砸爛，更將依伊斯蘭教法追究刑責。分析人士警告，此舉恐是對全國人民實施禁令的前兆。

根據《衛報》取得的塔利班軍事法庭指令，禁令適用對象涵蓋「高階、低階官員、聖戰士及後勤人員」，且任何豁免均須取得最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的書面批准。網路流傳的影片顯示，一名塔利班官員正看著手機宣讀禁令，另一人則在一旁砸爛一支支手機，畫面令人震驚。

The Taliban have ordered a sweeping ban on the use of smartphones by government officials – in what some analysts say could foreshadow broader, population-level restrictions.



In a directive issued by the Taliban’s military courts and reviewed by the Guardian, the ban was to take… https://t.co/F3mi0Np44z pic.twitter.com/YirZBH7Yk6 — Darlington Enemchukwu (@Darlington576) June 18, 2026

但禁令執行情況混亂，據阿富汗內部消息來源，部分地區僅官員禁用，但部分地區已擴大至女性、平民、醫療人員、教師及學生。一名長期研究阿富汗局勢的分析人士指出，「很多事情在地方層級就自行決定了，但這也可能是全面禁令的前兆。」

此次禁令背景因素眾多，首先是西部赫拉特省今年爆發抗議塔利班逮捕女性的示威行動，塔利班開槍鎮壓造成至少2人死亡，相關畫面在網路廣泛流傳。此外，塔利班內部也擔憂官員利用手機拍攝文件、錄製會議，導致機密資訊在最高領袖批准前外洩，加上擔心員工上班滑手機影響效率，種種考量之下催生這道禁令。

事實上，塔利班早在去年9月就曾以「防止不道德行為」為由，強制執行長達2天的全國斷網令，後來因衝擊貿易、銀行業及緊急服務運作倉促撤回。