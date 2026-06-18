爸帶2女兒上女廁遭報警！　警察霸氣力挺：沒做錯任何事

▲男子帶著女兒使用女廁，被另外一名男子質問並報警。後來警察與店員都力挺這名父親。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名父親周末開車載著2名年幼女兒外出期間，因為帶她們進加油站的女廁，結果遭到另一男子質問甚至報警，導致女童們被嚇到放聲大哭。只不過員警以及工作人員都選擇力挺這名爸爸，此事件引發熱烈討論，相關影片的觀看次數至今飆逾1300萬次，掀起家長對於育兒困境的強烈共鳴。

父親帶女兒使用女廁 遇男子報警！孩子當場嚇哭

紐約郵報報導，這名父親布羅德斯基（Tyler Brodsky）當時正從佛州返回奧克拉荷馬州的路途上，期間停靠阿拉巴馬州一間加油站QuikTrip讓女兒上廁所。布羅德斯基當時選擇把女兒們帶進女廁，並坦言比起讓女兒們走進充滿成年男性和環境髒亂的男廁，他寧可帶女兒去女廁。

不料，另一位男顧客在聽完家人控訴女廁有男子進入後，隨即過來與布羅德斯基理論，堅稱布羅德斯基應該要讓女店員帶著孩子們去洗手間，並打電話報警。

這名男子在電話中向警方投訴，「有個男人帶著2個小女孩在用女廁」。女童似乎是受到驚嚇，當場哭了出來，布羅德斯基則是把整個過程拍攝下來。

#RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound - Tyler Brodsky @tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? ????‍♂️ #GirlDad

不只力挺女童父親 警察、店員暖舉曝光

根據影片，在男子報警的時候，店裡工作人員把女廁的門關上，接著向布羅德斯基父女致歉。隨後警方抵達現場，並告知布羅德斯基「你沒做錯任何事」，並要求報警的男子離開。

「接下來發生的事情讓我印象深刻」，布羅德斯基透露，警察有和女兒們交談，確保她們感到安全，「他們為我的女兒們樹立了警察的良好形象」，且店員還大方請女兒們吃冰。

布羅德斯基事後表示，這件事反映出許多家長所面臨的共同難題，且收到許多身為媽媽、祖父母與照護人的訊息，這些人都遇過類似狀況，「我們只是單純想照顧好孩子，確保他們安全。身為有2名女兒的父親，我在當下做出自認最好的決定」。