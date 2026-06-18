荷莫茲掃雷任務啟動？美伊協議各國反應曝　德艦前進紅海

▲ 德國正為參與荷莫茲海峽掃雷任務做準備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊17日簽署和平協議後，多國領袖紛紛表示樂見，軍事部署動向也引發關注。德國率先宣布派遣艦艇前進紅海，為可能參與荷莫茲海峽掃雷任務做準備；日本則態度謹慎，外相稱目前尚未收到具體參與請求。

德艦朝紅海航行 日本：未接獲請求

根據《路透》，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）18日在北約（NATO）布魯塞爾會議場外向媒體透露，掃雷艦「富爾達號」（Fulda）與補給艦「摩澤爾號」（Mosel）已穿越蘇伊士運河，正朝紅海方向航行。但他也強調，德國若要正式參與掃雷行動，須事先取得伊朗與阿曼的同意，且後續行動走向仍取決於美伊談判進展。

《共同社》報導，日本外相茂木敏充則在參院外交防衛委員會上表示，據他所知日方未接獲具體要求，海峽內是否確實布設水雷目前也「尚無確切消息」。他援引備忘錄中伊朗承諾於30天內恢復海峽通行量的條款，推斷若有水雷應會自行排除。茂木也透露，他已在15日與伊朗外長通話中明確表達反對「收取通行服務費」的立場，要求不得以任何形式製造費用負擔。

多國肯定美伊協議 美國內部反彈

美伊14點和平備忘錄獲得多方肯定，法國總統馬克宏表示，這份協議「為持久和平鋪路」，也將有助拉低能源價格；中國外長王毅在與伊朗外長的通話中形容，「和平曙光已經到來」；巴基斯坦總理夏立夫稱，簽署此協議展現雙方致力透過外交途徑解決衝突。北約秘書長呂特則說，這份備忘錄將削弱伊朗核武能力，並恢復航行自由。

但美國國內政壇批評聲浪不小，參議院少數黨領袖舒默直言，此協議將成為「美國最大災難之一」；參議員華倫（Elizabeth Warren）則稱，她看不出協議對美國家庭有什麼好處；加州民主黨參議員希夫（Adam Schiff）則形容，這是「對伊朗極為有利、對美國卻很糟糕的交易」。