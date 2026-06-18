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2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

記者詹雅婷／綜合報導

俄媒塔斯社指出，烏克蘭18日對俄羅斯首都莫斯科發動2年來最大規模無人機襲擊，不僅造成當地基礎設施受損、多處火災，更有大量殘骸如雨般落下。根據俄民航局，莫斯科所有主要機場的航班暫時停飛。

▲▼ 烏克蘭18日對俄羅斯莫斯科發動攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭無人機18日襲擊俄羅斯煉油廠，冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

莫斯科擊落194架烏軍無人機　全境攔截555架

CNN、路透等報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）聲稱，俄軍防空系統在短短8個小時內就擊落194架飛往莫斯科的無人機。與近月來的襲擊規模相比，烏克蘭這波攻勢的密集程度顯然遠超以往。

俄羅斯國防部指出，這是烏克蘭對俄羅斯發動大規模襲擊的一部分，俄軍防空部隊在全境總計攔截555架烏克蘭無人機，包括亞速海（Sea of Azov）上空。

重大基礎設施受損！煉油廠、公寓遭炸

18日當天有數架無人機直接擊中卡波特尼亞（Kapotnya）的莫斯科煉油廠，這也是該廠本週第二度遭到打擊。根據地理定位影片顯示，煉油廠部分區域冒出濃烈黑煙，隨後另一區發生劇烈爆炸，把大型儲油槽頂部整塊炸飛到半空中。

此外，莫斯科郊區朱可夫斯基（Zhukovsky）的一棟公寓大樓也遭到無人機擊中，造成部分陽台與建築損壞，未釀成人員傷亡。其餘殘骸則掉落在首都圈外，導致健身中心、工業設施、購物中心及民宅受損。與此同時，羅斯托夫州的無人機攻擊事件造成1名平民死亡、2人受傷。

▲▼ 烏克蘭18日對俄羅斯莫斯科發動攻擊。（圖／路透）

▲俄羅斯莫斯科一棟建築18日遭烏軍無人機擊中，起火冒煙。（圖／路透）

澤倫斯基發聲

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早已透過社群平台X發文表示，烏軍的行動是「對俄羅斯襲擊我國城市與社區的正當回應」。

此前，澤倫斯基曾在16日的襲擊行動後表明，烏克蘭軍隊使用長程武器擊中500公里外的設施，並定調深入打擊俄羅斯領土是迫使莫斯科結束戰爭的關鍵策略。過去這幾個月，烏克蘭對俄羅斯煉油廠、軍事設施發動大規模無人機攻擊，包括海軍設施等。

面對烏軍猛烈攻勢，俄羅斯也在18日向烏克蘭發射7枚飛彈及239架無人機進行反擊，擊中包含基輔與波塔瓦地區的石油設施，並造成多處民宅、能源設施與機棚受損。

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