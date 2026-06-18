被川普出賣！美伊協議讓納坦雅胡「陷國際孤立」　大選告急

▲ 川普稱納坦雅胡是個好人，但有時太過衝動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與伊朗簽署核協議備忘錄，令以色列總理納坦雅胡陷入空前外交困境。美媒指出，這份被以方官員視為戰略與政治災難的協議，令納坦雅胡對選民喊出「徹底擊敗伊朗」的承諾化為泡影，而如今距離以色列10月國會大選僅剩不到4個月。

親納坦雅胡媒體砲轟美方官員

Axios指出，納坦雅胡自協議公開至今未公開表態，但以色列官員私下向媒體表達憂慮，親納坦雅胡媒體也開始出現批評川普的聲浪。以色列第14頻道一名黃金時段主持人怒斥美國副總統范斯是「人渣」，還用帶有反猶色彩的侮辱性用詞指控川普特使魏科夫與庫許納，為經濟利益出賣以色列。

17日的G7峰會上，川普對納坦雅胡的態度既肯定又帶刺，「比比（納坦雅胡小名）是個好人。他有時會太衝動，但我們建立很棒的夥伴關係，只是我們是大夥伴，他是小夥伴。」不過短短幾天前，川普才對外媒直言，納坦雅胡對貝魯特的空襲行動差點搞砸談判，批評他「完全沒有判斷力」。

盟友集體沉默 納坦雅胡陷孤立

美伊協議讓以色列幾乎陷入孤立，納坦雅胡成為國際社會中唯一一個認為協議是個錯誤，戰爭該繼續下去的人，就連向來鷹派的阿聯最終也加入波斯灣國家支持協議的陣營。而在美國國內，納坦雅胡的共和黨盟友也不願公開反對協議，使他無從複製2015年赴國會演說反對歐巴馬伊朗核協議的策略。

且納坦雅胡對川普14日就宣布達成協議措手不及，以色列官員直到16日仍稱以方未獲允許審閱備忘錄。一名美國官員17日也在記者會上坦言，納坦雅胡可能還未看過最終文件。

黎巴嫩撤軍問題難解

黎巴嫩問題是以色列目前最大癥結點，備忘錄明定停火範圍涵蓋以色列與真主黨間的衝突，並要求以色列在最終協議中撤出黎巴嫩。但納坦雅胡幕僚強調，除非真主黨解除武裝，否則以軍絕不撤離南黎巴嫩。

川普17日對此則輕描淡寫，「我們在黎巴嫩問題上有點小爭議」，同時再度批評以色列在黎巴嫩的軍事行動，「每次要找人就炸掉整棟公寓是不可接受的。」

白宮強調，這不會是「單方面停火」，以色列保留在真主黨發動襲擊時反擊的權利。美方也期望以色列利用未來60天，透過政治談判推動從黎巴嫩撤軍，而非等候核協議最終定案。