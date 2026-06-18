60天談判倒數！美伊停火後還有「4大挑戰」　恐讓衝突再起

▲ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊經歷近4個月的戰爭後於17日達成諒解備忘錄，這份文件確立重啟對話的框架，但最困難的核心議題均被留至下個階段。雙方談判代表將於19日在瑞士舉行會談，面臨核武、制裁、荷莫茲海峽管轄權等多項障礙，分析人士普遍對能否在60天內達成全面協議持保留態度。

是否能化解核武分歧？

《路透》指出，核武問題被視為最大引爆點。川普雖已對外宣稱伊朗承諾永不發展核武，但批評者指出，這不過是德黑蘭長期以來的既定立場。

真正癥結在於伊朗現有高濃縮鈾庫存，川普主張將其移出境外或就地銷毀，但伊朗全都拒絕，僅表達願意考慮「稀釋」的可能性。此外，美方曾多次要求伊朗完全停止鈾濃縮作業，伊朗則堅持主權底線，據悉雙方曾私下討論暫停5至20年的可能性，但未能取得共識。

荷莫茲海峽會使局勢更複雜嗎？

荷莫茲海峽主導權也是一大隱患，依據備忘錄，海峽將於19日重新開放，但航運公司仍保持謹慎態度。美國表示將免收通行費，伊朗則堅稱將保留管理權。

制裁和凍結資產會怎麼樣？

伊朗希望川普盡快解除制裁、解凍資產，美方則堅持依伊朗履約進度逐步鬆綁。備忘錄雖允許伊朗立即恢復石油出口，但川普正面臨國內對伊朗鷹派批評他讓步過多的質疑聲浪，也不願重蹈歐巴馬時代支付伊朗17億美元的覆轍。

以色列會破壞協議嗎？

以色列總理納坦雅胡明確表示，以色列不受美伊協議約束，仍保留對黎巴嫩真主黨的軍事行動空間，但伊朗將黎巴嫩停火列為協議必要條件之一。儘管川普本周斥責納坦雅胡過後，敵對行動有所緩和，但若局勢升級仍可能威脅談判。

且美伊談判風格迥異，川普團隊要求速戰速決，伊朗談判代表則慣於拉長戰線、逐條拉鋸。歐巴馬時代的伊朗核協議前後歷時近2年才完成，60天期限對磋商細節而言恐怕過於緊迫。若雙方無法消弭分歧並達成全面解決方案，仍有可能達成有限協議或延長談判，但衝突重燃的風險也將如影隨形。