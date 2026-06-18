白宮開出「總統級」逾1200萬年薪！　挖角華爾街頂尖人才

▲圖為美國白宮。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府正向華爾街頂尖投資人才招手！白宮開出40萬美元（約新台幣1260萬元）的總統級年薪，招募400名交易撮合專業人士，協助聯邦政府制定金融協議，承諾候選人不需放棄在私部門的股票期權。

彭博報導，這項新的招募計畫拋出與美國總統同等的待遇，吸引頂尖交易人才，協助聯邦政府制定金融協議，培育對國家安全至關重要的關鍵供應鏈和國內產業。

以往聯邦公務員的年薪上限為19萬7200美元，高階主管則為22萬8000美元，然而這項由美國聯邦人事管理局（OPM）發起的全新招聘計畫跳脫傳統框架，新聘員工起薪是相當內閣部長等級的25萬3100美元，最高甚至可以領到與現任美國總統同等的40萬美元年薪。

除了薪資這一塊，符合資格者不需要被迫放棄原本在私部門享有的長期福利，包含獎勵性股票等皆可保留。

一名官員指出，這項舉措旨在解決政府內部面臨的重大瓶頸，也就是人力資本的短缺。目前有數百個項目正待評估或審批，而這些高階專業人才可以協助美國加快腳步，把納稅人的錢聰明投資在能推動國家再工業化的專案上。

美國人事管理局局長庫波（Scott Kupor）表示，聯邦政府一直試圖在半導體、造船廠和關鍵礦產等產業彌補關鍵供應鏈的缺陷，但在這些戰略產業中，卻缺乏足夠具備交易經驗的人才，「在川普總統的領導下，這種情況正在改變」。