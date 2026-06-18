祖母過世！網購骨灰罈「打開竟裝陌生人」　家屬嚇壞

▲ 一家人網購骨灰罈，打開卻發現裝有陌生人的骨灰。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女性在網購平台亞馬遜（Amazon）上為剛過世的祖母訂購骨灰罈，沒想到收到後打開一看，裡頭竟殘留他人的骨灰，令一家人既震驚又不安。

高齡98歲的庫斯皮斯（Dorothy Kuspis）於5月27日辭世，家人悲痛之餘仍須著手處理後事。孫女韋格納（Ashleigh Wegner）說明，母親和舅舅們在亞馬遜上挑選一個黃銅心型小骨灰罈，想用來存放部分骨灰供近親留念。

韋格納向當地媒體AZ Family說明，「幾天後骨灰罈就送到了，但打開時發現外面有點灰塵」，起初她並未在意，未料轉開罈子底部便看見裡頭殘留的灰白色粉末，「那瞬間我腦子裡只有一個念頭，『你是誰？你從哪來的？』」

她描述，骨灰罈外觀看似全新，內部卻殘留明顯不屬於祖母的骨灰，「我嚇到了，也覺得很噁心，整個人非常不舒服。」

韋格納事後曾向亞馬遜客服反映，對方承諾退款，但她主動聯繫第三方賣家後，始終未獲任何回覆。她強調，提出申訴是因為不希望骨灰罈被退回倉庫後再次上架，「萬一又被其他人買走，讓別的家庭在同樣心碎的時刻面對這種衝擊，那就太殘忍了。」目前她已另行購買新的骨灰罈，讓祖母安然長眠。

更詭異的是，韋格納過去也曾遭遇類似情況。她和丈夫曾在自家附近的巷弄發現過無主的骨灰，雖輾轉聯絡上死者家屬，對方卻不願認領。最終她只能將那份骨灰撒在亞利桑那州山區，這次也打算以同樣方式處理骨灰罈裡的陌生人。