乘客猝死！紐約地鐵爆「移民性侵屍體」還偷東西　判關5年

▲ 紐約市警局去年4月公開監視器畫面追緝羅哈斯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約去年發生一起震驚社會的地鐵性侵案，近日判決出爐。來自墨西哥的44歲非法移民羅哈斯（Felix Rojas）因在曼哈頓地鐵R線車廂內性侵一名死亡男性的屍體並行竊，17日被判處5年有期徒刑，並須接受長達15年的假釋監管。

《紐約郵報》報導，據曼哈頓檢察官提供的資料，37歲死者岡薩雷斯（Jorge Gonzalez）去年4月搭乘地鐵途中突然失去意識，在車廂座椅上不治身亡。

約3小時後搭上地鐵的羅哈斯進入同一節車廂，發現岡薩雷斯毫無動靜後，竟脫下他的褲子實施性侵，過程持續逾30分鐘，接著又翻遍死者口袋行竊。作案後羅哈斯若無其事地拉上死者褲子，坐回座椅，隨著列車繼續行駛躲避追緝。

案發約3周後，羅哈斯看見當局公布的監視器畫面後，在兒子陪同下向警方自首，但仍堅稱「沒有做那種事。」美國移民及海關執法局（ICE）指出，羅哈斯過去曾多次試圖非法越過美墨邊境進入美國。他接受認罪協商，在庭審宣判當日則始終保持沉默。

而死者岡薩雷斯約20年前來到美國，靠著從事建築、廚房、餐廳服務生等各種工作養活在墨西哥的家人。他的38歲妻子泰瑞莎（Teresa）雖與丈夫分隔兩地長達6年，仍沉痛表示，「他是一位父親、一個顧家的男人，非常關心遠在墨西哥的家人」，「只要能賺錢養家，不管什麼工作他都願意去做。」