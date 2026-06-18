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一戰封神！維德角門將「零封西班牙」爆紅　母獲美簽圓觀賽夢

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

▲維德角門將沃濟尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

維德角40歲門將沃濟尼亞（Vozinha）爆冷以0：0逼和奪冠大熱門西班牙，上演7次精彩撲救，一戰成名，但他的母親卻因為付不出赴美簽證保證金無法到場觀賽。消息傳出後，美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯17日提到，沃濟尼亞的母親將能獲得簽證前往美國觀看沃濟尼亞出賽。

一戰成名賽後卻落淚！門將：媽媽因為簽證沒辦法來

衛報報導，現年40歲的沃濟尼亞是維德角最受愛戴的足球員，擔任國家隊當家守門員已有13年。在近日對戰西班牙的比賽中，他憑藉神勇的防守，幫助維德角拿下隊史在世界盃的首個積分，個人社群媒體追蹤人數突破1200萬。

不過，沃濟尼亞在賽後流下眼淚，「我哭了，是因為我是阿公阿嬤養大的，遺憾的是他們幾年前過世了，沒辦法在這裡看到我。我哭也是因為我媽媽因為簽證的關係沒辦法來，因為簽證要繳的那筆錢，讓我們沒辦法及時辦好，我真的很希望她能在場」。

@bbcsport

Vozinha reveals why he was in tears after his heroics against Spain ❤️ #CapeVerde #Spain #WorldCup #FifaWorldCup

♬ original sound - BBC Sport

美國出手！破例免除所有費用幫圓夢

這段催淚的賽後訪問迅速引發關注。美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）17日表示，得知這個狀況後，他立刻與國務卿盧比歐（Marco Rubio）聯絡，請求國務院盡一切努力協助，確保沃濟尼亞母親安娜（Ana Candida Evora）能趕上維德角的下一場比賽。

傑福瑞斯說，在符合官方政策的原則下，所有相關簽證費用皆已豁免，目前正安排沃濟尼亞母子倆在邁阿密團聚，安娜將能夠觀看維德角對戰烏拉圭的比賽。

此前，美國政府將維德角列入特別名單，該國公民前往美國除了要支付簽證費外，還必須額外繳交15000美元的可退還保證金。雖然川普政府在上個月取消對世界盃持票人的這項限制，但當時這筆高昂的費用，早已讓安娜放棄成行。

電視機前集氣！母自豪：沒有球能進我兒子的球門

沃濟尼亞母親安娜現年59歲，她告訴路透社，她是在家中觀看兒子比賽，「我說絕對沒有任何一球能進他的球門，結果真的就像我說的那樣。他是一名很棒的守門員，身為沃濟尼亞的媽媽，我感到無比自豪！」

▼維德角門將沃濟尼亞的母親安娜（右2）及家人。（圖／路透）

▲▼維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）的母親安娜（Ana Candida Evora，右2）及其他家人。（圖／路透）

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