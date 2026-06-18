一戰封神！維德角門將「零封西班牙」爆紅　母獲美簽圓觀賽夢

▲維德角門將沃濟尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

維德角40歲門將沃濟尼亞（Vozinha）爆冷以0：0逼和奪冠大熱門西班牙，上演7次精彩撲救，一戰成名，但他的母親卻因為付不出赴美簽證保證金無法到場觀賽。消息傳出後，美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯17日提到，沃濟尼亞的母親將能獲得簽證前往美國觀看沃濟尼亞出賽。

一戰成名賽後卻落淚！門將：媽媽因為簽證沒辦法來

衛報報導，現年40歲的沃濟尼亞是維德角最受愛戴的足球員，擔任國家隊當家守門員已有13年。在近日對戰西班牙的比賽中，他憑藉神勇的防守，幫助維德角拿下隊史在世界盃的首個積分，個人社群媒體追蹤人數突破1200萬。

不過，沃濟尼亞在賽後流下眼淚，「我哭了，是因為我是阿公阿嬤養大的，遺憾的是他們幾年前過世了，沒辦法在這裡看到我。我哭也是因為我媽媽因為簽證的關係沒辦法來，因為簽證要繳的那筆錢，讓我們沒辦法及時辦好，我真的很希望她能在場」。

@bbcsport Vozinha reveals why he was in tears after his heroics against Spain ❤️ #CapeVerde #Spain #WorldCup #FifaWorldCup ♬ original sound - BBC Sport

美國出手！破例免除所有費用幫圓夢

這段催淚的賽後訪問迅速引發關注。美國眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）17日表示，得知這個狀況後，他立刻與國務卿盧比歐（Marco Rubio）聯絡，請求國務院盡一切努力協助，確保沃濟尼亞母親安娜（Ana Candida Evora）能趕上維德角的下一場比賽。

傑福瑞斯說，在符合官方政策的原則下，所有相關簽證費用皆已豁免，目前正安排沃濟尼亞母子倆在邁阿密團聚，安娜將能夠觀看維德角對戰烏拉圭的比賽。

Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.



Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

此前，美國政府將維德角列入特別名單，該國公民前往美國除了要支付簽證費外，還必須額外繳交15000美元的可退還保證金。雖然川普政府在上個月取消對世界盃持票人的這項限制，但當時這筆高昂的費用，早已讓安娜放棄成行。

電視機前集氣！母自豪：沒有球能進我兒子的球門

沃濟尼亞母親安娜現年59歲，她告訴路透社，她是在家中觀看兒子比賽，「我說絕對沒有任何一球能進他的球門，結果真的就像我說的那樣。他是一名很棒的守門員，身為沃濟尼亞的媽媽，我感到無比自豪！」

▼維德角門將沃濟尼亞的母親安娜（右2）及家人。（圖／路透）