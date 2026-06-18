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川普自打臉？美伊協議「2大癥結未解」　共和黨議員批：嚴重失誤

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普宣稱美伊協議是美國的重大勝利。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與伊朗於17日正式簽署諒解備忘錄，宣告荷莫茲海峽重新開放，並確認雙方將在60天內就核武等核心議題展開談判。但協議內容對核武及3000億美元重建基金等議題含糊不清，連共和黨內部也出現質疑聲浪。

川普高喊勝利　實際內容縮水

BBC報導，川普在G7峰會記者會上高調宣稱這是美國的重大勝利，並強調伊朗永遠不得研發或取得核武。但根據協議實際內容，伊朗目前僅承諾在國際原子能總署（IAEA）監督下「稀釋」其高濃縮鈾庫存，其餘細節仍須在60天談判期間內逐一敲定。

相較於歐巴馬政府耗時20個月才完成的2015年伊朗核協議，川普政府宣稱在短短2個月內達陣，令外界普遍質疑可行性。

3000億重建資金爭議　川普立場前後矛盾

另一癥結點在於重建資金問題。協議文本載明，美國將「與區域夥伴共同制定至少3000億美元的重建計畫」，被解讀為美方不排除日後直接付款給伊朗的可能性。川普雖堅稱美國不會給伊朗一毛錢，且數度抨擊歐巴馬政府2016年支付17億美元一事，但協議措辭模糊使其立場顯得搖擺。

此外，伊朗資助真主黨等區域代理武裝組織及德黑蘭的彈道飛彈計畫，在這份僅一頁半的協議中幾乎隻字未提。

共和黨參議員痛批　60天期限恐淪空談

共和黨籍聯邦參議員卡西迪（Bill Cassidy）砲轟此舉是「數十年來最嚴重的外交政策失誤」，直言伊朗核野心未受遏制，反而從這次危機中意識到「威脅荷莫茲海峽是有效的」。

協議設有60天談判期限，但也明訂期限可延長，被外界解讀為雙方對達成最終協議並不樂觀。而川普本人在記者會上也語帶保留稱，「60天內談不成也沒關係，我們就重新開轟。」

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