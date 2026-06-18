QS世界大學排名出爐！台大第54名歷年最佳　台灣4校闖進前200強

▲台灣4所大學闖進全球前200強，其中，台灣大學搶下全球排名第54名，刷新自身最佳戰績。（圖／ETtoday資料照）

記者詹雅婷／綜合報導

英國高等教育調查機構QS在18日發布2027年世界大學排名（QS World University Rankings 2027），由美國麻省理工學院奪得第一，英國倫敦帝國學院與美國史丹佛大學並列第2。其中，台灣共計4所大學闖進全球前200強，台灣大學搶下全球排名第54名、亞洲第17名，刷新自身最佳戰績。

台灣4校攜手刷新歷史

這次衝進全球前200名的4所台灣大學院校，依序為台灣大學（第54名）、清華大學（第142名）、陽明交通大學（第177名）以及成大（第191名），4校在今年的世界排名皆為歷年最佳，且創下歷年來數量最多的一次。

其中，台大依舊是台灣唯一穩坐「世界百大」的代表，而成大首度擠進前200強的行列。此外，名列世界前500強的台灣學校還包含台灣科技大學（第379名）、台灣師範大學（第423名）、中山大學（第438名）與台北科技大學（第494名）。

根據QS，這次總共有27所台灣大學院校上榜，其中9校排名上升、13校下滑，5校排名未變。

「就業成果」是台校超強優勢

根據中央社，在細部指標上，台灣畢業生極具就業優勢，台大與政大在「就業成果」分別是全球第10與第65名。QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，台灣在排行榜取得的成績，反映出持續投資研究以及政策上重視戰略人才培育，尤其近期政策擴大支持在半導體、人工智慧（AI）和先進製造領域的人才培育。

不過QS也指出，這項優勢並未完全轉化為「雇主聲譽」表現，多數台灣學校在此指標排名下滑，僅台大維持在第64名。

世界1500校爭冠 麻省理工穩坐榜首

綜觀全球局勢，本次排名共納入106個國家地區共1500所大學院校。

世界第一是美國麻省理工學院（MIT），英國倫敦帝國學院與美國史丹佛大學並列第2，4至10名為英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、美國加州理工學院、英國倫敦大學學院、瑞士蘇黎世聯邦理工學院及新加坡國立大學。