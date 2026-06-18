李在明自拍「旁邊坐川普」！晚宴獲川普邀打高爾夫　G7互動熱絡

▲G7峰會正式晚宴，美國總統川普坐在南韓總統李在明旁。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明受邀前往法國出席七大工業國組織（G7）領袖峰會，期間透過社群平台X分享與美國總統川普的互動細節，透露雙方在約90分鐘的正式晚宴中針對美韓關係與東北亞局勢深度交換意見，甚至還獲得川普邀請一起打高爾夫球，李在明形容會談「取得許多進展」，強調韓美同盟堅若磐石。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明於當地時間17日在X發文，指出他在法國埃維昂萊班出席G7峰會，在正式晚宴上與川普相鄰而坐。兩人在席間進行長達90分鐘的談話。李在明表示，雙方針對韓半島（朝鮮半島）和平以及韓美關係未來方向進行深度討論，過程中涵蓋多項戰略議題，形容談話氛圍「具建設性且有實質進展」。

李在明進一步指出，他在晚宴後透過X公開與川普的自拍合照，並說明當晚互動情況。他提到，川普在晚宴中談及高爾夫話題時，主動提出希望未來能與李在明及其夫人金惠景一同進行高爾夫球球敘，甚至在不同場合再次重申相關邀約。

李在明對此表示，當時妻子還親自與川普「勾手指」約定，原本以為只是隨口寒暄，但川普在後續互動中仍再次提及，讓他直言，「看來得認真準備」。

▲南韓總統李在明所公開的「簽名筆」。（圖／翻攝自X）

除了主動邀約打高爾夫球外，雙方互動中的另一個焦點是象徵性禮物交流。李在明透露，在峰會最後一場午宴結束後，川普將自己平時使用的「簽名用筆」作為禮物贈送給他。

李在明在貼文指出，這份禮物讓他聯想到過去經驗，表示自己去年造訪美國白宮時，曾將自己的簽名用筆回贈給川普，因此此次交換具有一定象徵意義，也反映雙方互動的延續性。

李在明補充，當晚約90分鐘的晚宴交流中，雙方不僅談及政策層面的議題，也涉及兩國同盟關係的整體走向。他表示，川普在對話中展現對美韓關係的高度關注，而雙方就區域安全、韓半島（朝鮮半島）和平進程等議題進行了「深度且坦率」的交流。他強調，這些對話讓他認為雙方在多項議題上確實取得進展。

在社群貼文，李在明也上傳與川普的合照，並特別提到當時川普坐在他隔壁，兩人在場邊互動頻繁，氣氛融洽。他在文中寫道，透過此次會面，更加確認雙方在維持與強化美韓同盟關係上的共同立場，並以「堅固且永遠」形容雙邊關係的穩定性。