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韓劇也不敢拍！市長選舉「遭館長潑飲料」慘跌腦震盪　疑自導自演

▲▼改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰27日遭汽車駕駛潑灑飲料攻擊，重摔失去意識。（圖／改革新黨鄭莉翰選舉對策委員會）

▲改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰27日遭汽車駕駛潑灑飲料攻擊，重摔失去意識。（圖／改革新黨鄭莉翰選舉對策委員會）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日實施的地方選舉問題百出，不僅多地缺乏足夠投票用紙，導致部分選民因時程延後而放棄投票；如今更爆出，釜山市長參選人鄭莉翰4月底上街造勢演說遭人潑飲料慘跌腦震盪，最後證實竟然是「自導自演」，警方赫然發現兩人不僅為熟識，且還有通話紀錄。鄭莉翰在被揭發後，突然選擇退黨。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓民族新聞》，改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰4月27日上午前往釜山廣域市金井區久瑞交流道附近人行道，針對選舉進行造勢演說，突然遭到行經該路段的白色轎車駕駛潑灑飲料攻擊，還不斷飆罵「乳臭未乾的X憑什麼參選市長」，之後從現場逃逸。當時，鄭莉翰為閃避潑灑飲料，突然失去重心往後摔跌。

改革新黨當時對外聲稱，鄭莉翰摔跌後頭部重擊地板、當場失去意識，送醫後被院方診斷為「腦震盪」。

▲▼改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰4月27日遭汽車駕駛潑灑飲料攻擊。（圖／改革新黨鄭莉翰選舉對策委員會）

▲改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰4月27日遭汽車駕駛潑灑飲料攻擊。（圖／改革新黨鄭莉翰選舉對策委員會）

報導指出，當時警方以違反《公職選舉法》罪嫌緊急逮捕「疑似潑灑飲料」的30多歲男性K某，不僅關押進警局，甚至還向法院聲請拘留令狀，最後法院以要件不足為由駁回。然而，鄭莉翰事後竟然親自前往警局探望K某，還向警局遞交請願書，希望能夠從輕發落。

警方認為一連串的辦案過程可能會對選舉結果造成影響，因此決定暗自進行搜查。選舉結束後，警方向改革新黨中央黨部通報搜索計畫，並前往鄭莉翰參選市長時使用的辦公室進行扣押搜索。

釜山金井警察署昨（18）日證實，目前已針對相關違法事實與潑灑飲料的30多歲男性K某立案進行調查。根據韓媒《國際新聞》獨家報導，警方正在釐清鄭莉翰與K某的關係，發現兩人之間不僅有私交、事發前甚至還有通話紀錄，而K某目前在釜山市沙上區某健身房擔任教練兼館長，最後K某在健身房遭警方逮捕。

▲▼南韓改革新黨候選人李俊錫在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

▲改革新黨候選人李俊錫去年在辯論會以涉及侮辱女性的粗鄙言論向對手發問，引發反彈。（圖／路透）

針對自家參選人在選舉時疑似自導自演、試圖操弄選情，改革新黨現任黨代表李俊錫18日在國會鄭重道歉，「因為是改革新黨舉薦的候選人，因此感到無限沉重的責任。若司法機關公開的內容是事實，那麼將會是難以想像的重大選舉犯罪！黨內將會加速啟動調查，向鄭莉翰追究刑事與民事責任。」

改革新黨也透露，自從案件水落石出後，鄭莉翰突然透過網路申請退黨。

據悉，改革新黨去年南韓總統大選時也曾爆發失言爭議。2025年5月27日，該黨總統候選人李俊錫在MBC電視台攝影棚出席辯論時，竟然在鏡頭前口出狂言「將筷子插入女性重要部位」，引發朝野與各界反彈。

►遭潑灑飲料攻擊！韓釜山市長候選人「重摔撞頭」　昏迷緊急送醫

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