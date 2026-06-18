資源回收廠「染血斷腿」殺人案鬧烏龍？　韓警證實：是醫療廢棄物

▲位於南韓仁川市延壽區松島洞的資源回收處理廠，10日下午發現人體殘肢。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川廣域市延壽區松島洞某資源回收中心，10日傳出在回收物分類作業時，發現包在染血繃帶的「截肢人腿」，疑似爆發兇殺分屍案。對此，仁川警方成立搜查本部、警察廳長甚至延後中國出差行程。不過如今，警方透過DNA鑑定後發現，該染血斷腿有可能是來自療養院的醫療廢棄物。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，仁川延壽警察署今（18）日上午公布初步調查結果，透露在資源回收中心由作業員分類時所發現的「染血繃帶斷腿」，很有可能是來自當地療養醫院某名在院治療中的患者，推測疑似是截肢手術後所留下的醫療廢棄物。

對此，警方從該斷腿抽取DNA，與該名患者的DNA進行比對，以釐清是否為手術後所留下的斷腿，相關鑑定工作委託國立科學搜查院（國科搜）進行，鑑定結果最快下午出爐。

一旦透過DNA鑑定釐清身分，警方將以違反《廢棄物管理法》罪嫌偵辦該醫療院所。報導特別強調，目前該名病患仍在世。

先前警方委託國科搜進行調查後，從該斷腿的外觀研判，可能來自身高161至165公分的成年人。據悉，當時警方將斷腿研判為人體的左腿，從膝蓋下方至腳跟長約41公分、腳掌長度則約21公分。

事件爆發後，甚至有網友在社群平台製造假新聞，稱斷腿來自長相酷似女性的漂亮陰柔男孩，而兇嫌則是某大型超市女員工。

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