G7聯合出拳！推稀土「去中化」倒數　目標2030年依賴降至60%

▲美國總統川普在G7峰會合照「獨自比讚」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

七大工業國組織（G7）領袖於當地時間17日達成共識，宣布將建立關鍵礦產合作機制與協調平台，強化供應鏈安全，並降低對「單一國家」的依賴，目標在2030年前將稀土與永久磁鐵對G7及夥伴國以外單一供應來源的依賴降至60%以下，並力拚進一步壓低至50%。

此舉被視為西方加速重塑戰略礦產供應鏈的重要一步，涵蓋國防、科技與綠能等關鍵產業，並將透過儲備、數據共享與投資機制全面強化布局。

根據《路透社》，G7領袖在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）峰會期間共同發表聲明，雖未直接點名中國，但卻明確將矛頭指向對單一供應來源的過度依賴問題。聲明指出，稀土與永久磁鐵等關鍵材料已成全球供應鏈脆弱點，特別是在中國去年對永久磁鐵實施出口管制後，引發市場震盪，也讓各國意識到供應集中風險。

分析人士指出，目前中國在加工稀土與磁鐵領域仍掌握約90%全球產量，使G7設定的60%目標具高度挑戰性。

▲南鳥島蘊藏龐大的稀土，被日本視為「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）

從聯合聲明內容來看，G7將建立一套「協調、互通機制」，並以鋰與鎳作為首批試點礦種，後續將逐年擴展至更多關鍵礦物，每年新增5種礦產納入管理範圍，並特別聚焦稀土元素供應鏈安全。機制設計強調避免削弱市場競爭力或增加過高成本，同時透過政策協調與數據共享提升供應鏈韌性。

此外，G7將設立跨國協調平台，負責政策整合、數據交換與危機應對，並與國際能源總署（IEA）合作，利用其市場分析能力提供「早期預警」，監測供應鏈異常與市場扭曲風險。

此平台亦將強化各國戰略儲備布局，包括工業與公共部門庫存管理，美國已啟動規模達120億美元的關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault），歐盟則規劃建立聯合儲備體系，首波鎖定鎢、稀土與鎵等材料。

▲中國掌控全球稀土供應鏈。（圖／VCG）

G7針對產業投資方面指出，關鍵礦產供應鏈從開採到終端產品的完整建構仍需數百億美元資金支撐，各國開發金融機構與出口信用機構將與民間資本合作推動相關基礎建設。

數據顯示，自2026年初以來，G7及夥伴國已宣布195個相關專案，總投資規模達640億歐元（約740億美元），顯示全球正加速進行供應鏈去集中化布局。

不過，外界分析認為，要在2030年前將非G7供應依賴降至60%仍具高度難度，尤其是在中游加工與磁鐵製造環節，市場結構仍高度集中於中國。學界與產業專家指出，政策承諾能否轉化為實際投資與產能建置，將是未來數年關鍵觀察指標。