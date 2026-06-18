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富豪「集體出走潮」爆發！16.5萬人狂搬海外　這8地成新天堂

▲▼富豪、有錢人、富人、數鈔票、數錢。（示意圖／CFP）

▲包括美國在內，全球出現富豪移民潮的現象。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

全球高資產族群近年掀起跨國遷徙潮，在政經動盪與稅制壓力升高的背景下，私人財富加速跨境重組。最新《2026年私人財富遷移報告》指出，全球百萬富豪移居人數預估達16.5萬人，較去年顯著增加，形成規模驚人的投資移民市場，美國更同時成為資金流出與最大投資移民需求來源地。

綜合外媒《TimesLIVE》報導，新冠疫情後全球歷經生活成本飆升、政治極化與經濟不確定性，推動高資產族群重新配置資產與居住地。

瑞士銀行集團（UBS）數據顯示，被視為「史上最大私人財富遷徙潮」的現象正在擴大，其中55歲以下億萬富豪客戶有高達44%在過去一年至少搬遷一次，顯示年輕高資產族群流動性明顯提高，全球百萬美元資產人士數量在十年間更已翻倍成長。

報告指出，富豪遷移已從單純移居，轉變為跨國建立「主權式資產組合」，透過居留權、公民身分與商業投資分散政治與制度風險。顧問機構Henley & Partners統計，今年前五個月已收到來自86國、涵蓋47個投資移民計畫的申請，其中超過28%申請人並非居住於其國籍國，顯示全球富裕階層正逐步脫離單一國家綁定。

在全球競逐資金與人才的背景下，瑞士、新加坡、阿拉伯聯合大公國（阿聯）、馬爾他、摩納哥、紐西蘭、澳洲與模里西斯，被視為最受青睞的「八大避風港」。這些國家普遍具備政治與社會穩定、成熟金融體系、高品質醫療與教育資源，以及相對友善的稅制環境，特別是在資本利得稅與所得稅政策上具吸引力，也同步提供良好的商業與投資機會。

其中金融從業者更偏好百慕達、開曼群島、香港、新加坡、模里西斯及阿聯，關鍵在於「免徵資本利得稅」的制度優勢，使其成為資產配置與金融活動的重要節點。報告亦指出，高資產族群在選擇遷移時，除了稅負與安全因素，也愈來愈重視生活成本、教育醫療與長期家庭規劃。

在各國競逐下，新加坡以79.5分居全球財富競爭力之首，紐西蘭則在投資移民改革後持續吸引長期資金流入。分析認為，全球財富流動已不再只是單向遷移，而是多國分散配置的新常態，形成跨司法管轄區的資產「去中心化」趨勢。

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