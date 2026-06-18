南韓《國防白書》擬保留「北韓是敵人」　李在明政府親上火線回應

▲南韓陸軍經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明政府預計今年底發行上任後首份《國防白書》，近日傳出新版可能刪除「北韓政權與北韓軍隊是我們的敵人」措辭，引發外界關注。不過，南韓國防部澄清，強調「北韓政權與北韓軍隊是我們敵人」的立場並未改變，也否認正在檢討取消將北韓定義為敵人的說法，顯示新版白書極可能維持現有表述。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（18）日針對上述言論進行澄清，表示部分媒體指出李在明政府正研擬刪去將北韓（朝鮮）列為敵人的內容之報導「並非事實」，重申對北韓的基本安全認知並無變化。

南韓國防部預計年底發布《2026國防白書》，這也是李在明政府成立後首份國防白書，經過南韓國防部澄清以後，外界普遍認為其中仍將保留「北韓政權與北韓軍隊是我們的敵人」的表述。

▲北韓沿著分界線，在坡州文山、積城、鐵原、高城等4處地點北側興建反戰車混凝土牆。（圖／南韓國會議員庾龍源）

《國防白書》是南韓政府闡述國防政策與安全戰略的重要文件，原則上每兩年發行一次。目前最新版本為尹錫悅政府時期於2023年初公布的《2022國防白書》。原訂出版的《2024國防白書》，則因該年12月3日發布緊急戒嚴，導致後續未能如期發行。

事實上，《國防白書》是否將北韓列為「敵人」或「主要敵人」，長期以來被視為觀察南韓政府對北韓安全觀的重要指標，也隨著保守派、進步派等政權更迭反覆調整。1995年，因北韓曾揚言讓首爾陷入火海，南韓首次在《國防白書》明確寫入「主要敵人」概念，並一路沿用至2000年。

到了盧武鉉政府時期，2004年版《國防白書》改以「直接軍事威脅」等措辭取代「敵人」稱呼。之後在李明博政府時期，受到天安艦事件與延坪島砲擊事件衝擊，2010年版重新寫入「北韓政權與北韓軍隊是敵人」，並延續至朴槿惠政府。

▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅政府上台後，基於推動南北韓和解與對話政策，再度刪除將北韓明確列為敵人的文字。直到尹錫悅政府於《2022國防白書》中才恢復相關表述，時隔6年再度將北韓政權與軍隊定義為敵人。

由於李在明政府主張推動韓半島（朝鮮半島）和平共存政策，外界原先推測新版白書可能再次刪除「敵人」字眼。不過，考量近年東北亞安全局勢變化，以及北韓持續強化對南韓敵對政策，包括透過修憲宣稱南北韓是「敵對的兩個國家」、將南韓列為「第一敵對國」等情況，南韓政府目前傾向維持現有表述。

另外，南韓國防部長安圭伯去年7月獲提名後，其出席國會人事聽證會時也曾表示，國防部長必須建立明確的對敵觀與對北韓觀，並直言「我們的主要敵人是北韓」，其發言也被視為支持維持現行立場的重要訊號。