　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

韓選舉一團亂！漏蓋章、發錯票、選票用完　在野黨議員揭工作日誌

▲▼6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓3日地方選舉爆發「缺乏足夠投票用紙」爭議後，當時位於首爾市松坡區蠶室部分投票所的工作日誌，其內容由在野黨於最近曝光。從紀錄內容可見，現場不僅出現投票用紙耗盡、增補選票遲遲未送達等情況，還接連發生未蓋章選票、手寫選票資料錯誤及無流水編號選票等問題，混亂狀況全被詳細記錄在投票簿內。

對此，南韓最大在野黨國民力量國會議員朱晉佑要求徹查中央選舉管理委員會（中選會）責任，釐清是否侵害選民投票權。

根據《韓聯社》，針對此次地方選舉缺乏足夠投票用紙事態，南韓國會成立「缺乏投票用紙事態等侵害國民參政權之真相調查與選舉管理改革國政調查特委」，隸屬於該組織的國民力量國會議員朱晉佑，今（18）日公開從中選會獲取的投票錄（類似投票日當天由各投票所選務人員撰成的工作日誌）。

其資料內容涵蓋首爾市廣津區、江南區、銅雀區、松坡區與瑞草區等，其中松坡區共提交52處投票所紀錄，部分投票所記錄則因蠶室奧林匹克公園遭群眾封鎖抗議而無法取得。

▲▼南韓首爾市松坡區蠶室投票所公開的「投票錄」（工作日誌），顯示現場選務人員因缺乏投票用紙等亂象而手忙腳亂。（圖／國會議員朱晉佑辦公室）

▲▼首爾市松坡區蠶室投票所公開的「投票錄」（工作日誌），顯示現場選務人員因缺乏投票用紙等亂象而手忙腳亂。（圖／國會議員朱晉佑辦公室）

▲▼南韓首爾市松坡區蠶室投票所公開的「投票錄」（工作日誌），顯示現場選務人員因缺乏投票用紙等亂象而手忙腳亂。（圖／國會議員朱晉佑辦公室）

在爭議最大的蠶室2洞第6投票所紀錄中，從上午開始便陸續出現作業失誤，包括工作人員誤發兩張選票，以及未加蓋投票管理官印章即發放選票等問題。紀錄顯示，投票所於下午2時53分發現僅剩238張選票，立即向上級要求增補，但遲遲未獲回應。

紀錄甚至寫道，「選票耗盡後要求指示，但未收到答覆，說會再回電卻等不到聯絡」，最終在下午4時35分因選票用罄而被迫暫停投票。

值得注意的是，投票紀錄原本字跡工整，但自下午6時左右增補選票送達後，內容明顯變得潦草且凌亂。紀錄中寫下，「收到50張無流水編號選票，共兩批」、「發現大量手寫資料錯誤」、「部分選票漏蓋投票管理官印章」等內容，顯示現場人員在高度混亂下倉促處理各種突發狀況。

另一處同樣爆發混亂的蠶室7洞第2投票所，也留下類似紀錄。投票人員從上午便多次在地面與圈票處（供選民進入獨立空間蓋章的地方，韓文稱기표소）內發現散落的選票，因此依規定將其列為「公開選票」後投入票箱。

▲▼南韓首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

▲首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

到了下午3時30分，工作人員發現僅剩220張選票，15分鐘後緊急申請增補200張，但仍於下午4時46分暫停投票，並向現場選民發放等候號碼牌。

該投票所的紀錄還顯示，從下午5時39分開始陸續收到補發選票，工作人員甚至還必須手動填寫流水編號。

此外，紀錄內還詳細記載針對蠶室又晟公寓大樓社區進行多次廣播通知內容與次數。文件顯示，截至晚間8時35分，領取等候號碼牌卻未返回投票的人數為17人，而紀錄上的塗改痕跡也反映出當時現場的緊張與混亂。

朱晉佑表示，投票紀錄完整呈現無編號選票、漏蓋章及手寫錯誤等問題，「現場混亂情況一覽無遺」。他強調，既然涉及國民參政權受損，就必須徹底查明選舉管理委員會在管理與應變上的責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 3145 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
24歲軍人「裸絞」殺妻！　伴屍3天報案
類似動作「梅西沒事、茲瓦內禁3場」　主帥怒了：差在哪
快訊／0056換股今生效　2新增成分股刷天價
狀元熱門來了！　游擊大物壓線報名投入選秀
快訊／Meta二度道歉！　承諾「問題完全修復」
女老闆改「3習慣」瘦13kg　內臟脂肪砍半
快訊／龍頭大廠漲停！　10檔攻高亮燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

資源回收廠「染血斷腿」殺人案鬧烏龍？　韓警證實：是醫療廢棄物

QS世界大學排名出爐！台大第54名歷年最佳　台灣4校闖進前200強

韓選舉一團亂！漏蓋章、發錯票、選票用完　在野黨議員揭工作日誌

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

美伊公布14點停火備忘錄！川普簽字畫面曝　馬克宏拍手大讚

川普G7峰會談伊朗協議爆金句　「成功算我的，失敗就怪范斯」

川普：美伊協議後　美軍還會在波斯灣一陣子

華許接掌主席「Fed卻轉鷹」　承諾實現物價穩定推動改革

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

快訊／川普正式簽署紙本協議　美伊官方證實

苗栗國小童沒上課…獨自1人「坐保麗龍塊」海上飄！驚險畫面曝光

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文斥：我拜訪10位但不能講名字

梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

被問「像沈伯洋」張孝全尷尬臉　沈曝選戰劣勢：我沒蔣萬安帥

「0.03」驚天世界波！姆巴佩世足15場進14球、海放梅西C羅

姆巴佩只超車半天！　梅西帽子戲法登世界盃進球王　阿根廷首戰破魔咒！冠軍賭盤洗牌？

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

賴清德親頒褒揚令送別2殉職飛官！　「任務完成，卸重擔放心飛翔」

證實讚習近平「手柔軟像雲朵」　鄭麗文：大家好奇我們見面印象

陳子豪致勝安助龍M4！葉總點出爭冠最大關鍵：人人都有價值

資源回收廠「染血斷腿」殺人案鬧烏龍？　韓警證實：是醫療廢棄物

QS世界大學排名出爐！台大第54名歷年最佳　台灣4校闖進前200強

韓選舉一團亂！漏蓋章、發錯票、選票用完　在野黨議員揭工作日誌

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

美伊公布14點停火備忘錄！川普簽字畫面曝　馬克宏拍手大讚

川普G7峰會談伊朗協議爆金句　「成功算我的，失敗就怪范斯」

川普：美伊協議後　美軍還會在波斯灣一陣子

華許接掌主席「Fed卻轉鷹」　承諾實現物價穩定推動改革

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

快訊／川普正式簽署紙本協議　美伊官方證實

快訊／台中女10樓墜落1樓騎樓！撞擊一輛機車...全身骨折命危

開罰200萬「太晚上訴」翻車　中市府道歉：仍會開罰好市多

住花蓮最美峽谷飯店7999元起送早餐　玩全新山中匹克球場

北市「10條觀景步道」搭車就到　賞飛機起降、大屯山絕美雲霧

大雨一直下！台南髮廊騎樓招牌整片掉下來　砸中機車店員嚇壞

伊藤潤二首部華語影集《聰明鎮》定檔了！小S大女兒「嘴吐出蛞蝓」

國民黨稱廢監院門檻高　蔣萬安盼凝聚共識：立院黨團有自主性

資源回收廠「染血斷腿」殺人案鬧烏龍？　韓警證實：是醫療廢棄物

南宮珉要當爸了！結婚4年「妻子孕肚藏超好」　韓媒爆：即將卸貨

Gap「夏季大促開跑」198元入手新裝！丹寧洋裝5折　台日熱銷榜單曝光

【嚇到魂飛】員工上班突大叫！　老闆急上樓「這角度現身」竟把人嚇爛

國際熱門新聞

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

「地表最強小三」：我要睡成另一種女人

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

女網紅出國批「交通亂」警察涉索賄　離境前被捕

Fed放鷹殺美股507點　SpaceX首度收黑

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

快訊／川普正式簽署紙本協議　美伊官方證實

綠帽爸氣炸　38歲女友床上竟躺19歲親生兒

川普放話伊朗「我不喜歡，就會回去轟炸」

Fed出現轉鷹訊號　市場預期年底前恐1至2次升息

美伊和談　中國宣布援助伊朗黎巴嫩

華許接掌主席「Fed卻轉鷹」　承諾實現物價穩定推動改革

快訊／伊朗外交部發言人：美伊正式簽署諒解備忘錄

美伊公布14點停火備忘錄！川普簽字畫面曝

更多熱門

相關新聞

正妹網紅被拉眼角　FIFA發聲明邀請

正妹網紅被拉眼角　FIFA發聲明邀請

南韓YouTuber尹秀珍日前在世界盃觀賽期間，遭一名觀眾墨西哥男子於鏡頭後方做出疑似帶有種族歧視「拉眼角」的動作，事件大炎上，引發全球關注後，國際足球總會（FIFA）宣布邀請她前往墨西哥，觀賞南韓隊小組賽第二戰。另外，墨媒也披露，男子是當地工程學院的院長並遭校方解除職務。

南韓遭無人機探軍情？　FIFA介入調查

南韓遭無人機探軍情？　FIFA介入調查

專挑矮女下手！首爾地鐵遇「撞肩暴力攻擊」

專挑矮女下手！首爾地鐵遇「撞肩暴力攻擊」

南韓世足賽戰術險遭看光　無人機闖訓練偷拍

南韓世足賽戰術險遭看光　無人機闖訓練偷拍

難阻中國犯台！經濟學人：日本仍得靠川普

難阻中國犯台！經濟學人：日本仍得靠川普

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾蠶室投票用紙投票錄

讀者迴響

熱門新聞

KTV慶生趴狂灌酒　2男大生3小時侵犯2學妹6次

男星炫「雜誌女星都X過」　她痛揭潛規則內幕

萊爾富驚見「夜排民眾」搶夢幻逸品！　官方祭限購

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

葡萄牙首戰1比1遭民主剛果逼和

台灣「5大洗腎食物」一次看！　水餃也上榜

「濟顛禪師」起底　被爆曾是職業軍人

森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

信眾跪「濟顛禪師」掀熱議　慈鳳宮回應

顧婕直腸癌第四期惡化　癌指數飆正常人一千倍

網爆料「濟顛禪師」3年前同婚宮主：玄濟宮原是服飾店

「地表最強小三」：我要睡成另一種女人

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

國巨*飆上千元觸漲停！　10檔被動元件攻高亮燈

沈伯洋對上蔣萬安　吳子嘉2字預言結局

更多

最夯影音

更多
苗栗國小童沒上課…獨自1人「坐保麗龍塊」海上飄！驚險畫面曝光

苗栗國小童沒上課…獨自1人「坐保麗龍塊」海上飄！驚險畫面曝光
用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文斥：我拜訪10位但不能講名字

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文斥：我拜訪10位但不能講名字

梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

被問「像沈伯洋」張孝全尷尬臉　沈曝選戰劣勢：我沒蔣萬安帥

被問「像沈伯洋」張孝全尷尬臉　沈曝選戰劣勢：我沒蔣萬安帥

「0.03」驚天世界波！姆巴佩世足15場進14球、海放梅西C羅

「0.03」驚天世界波！姆巴佩世足15場進14球、海放梅西C羅

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面