韓選舉一團亂！漏蓋章、發錯票、選票用完　在野黨議員揭工作日誌

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓3日地方選舉爆發「缺乏足夠投票用紙」爭議後，當時位於首爾市松坡區蠶室部分投票所的工作日誌，其內容由在野黨於最近曝光。從紀錄內容可見，現場不僅出現投票用紙耗盡、增補選票遲遲未送達等情況，還接連發生未蓋章選票、手寫選票資料錯誤及無流水編號選票等問題，混亂狀況全被詳細記錄在投票簿內。

對此，南韓最大在野黨國民力量國會議員朱晉佑要求徹查中央選舉管理委員會（中選會）責任，釐清是否侵害選民投票權。

根據《韓聯社》，針對此次地方選舉缺乏足夠投票用紙事態，南韓國會成立「缺乏投票用紙事態等侵害國民參政權之真相調查與選舉管理改革國政調查特委」，隸屬於該組織的國民力量國會議員朱晉佑，今（18）日公開從中選會獲取的投票錄（類似投票日當天由各投票所選務人員撰成的工作日誌）。

其資料內容涵蓋首爾市廣津區、江南區、銅雀區、松坡區與瑞草區等，其中松坡區共提交52處投票所紀錄，部分投票所記錄則因蠶室奧林匹克公園遭群眾封鎖抗議而無法取得。

▲▼首爾市松坡區蠶室投票所公開的「投票錄」（工作日誌），顯示現場選務人員因缺乏投票用紙等亂象而手忙腳亂。（圖／國會議員朱晉佑辦公室）

在爭議最大的蠶室2洞第6投票所紀錄中，從上午開始便陸續出現作業失誤，包括工作人員誤發兩張選票，以及未加蓋投票管理官印章即發放選票等問題。紀錄顯示，投票所於下午2時53分發現僅剩238張選票，立即向上級要求增補，但遲遲未獲回應。

紀錄甚至寫道，「選票耗盡後要求指示，但未收到答覆，說會再回電卻等不到聯絡」，最終在下午4時35分因選票用罄而被迫暫停投票。

值得注意的是，投票紀錄原本字跡工整，但自下午6時左右增補選票送達後，內容明顯變得潦草且凌亂。紀錄中寫下，「收到50張無流水編號選票，共兩批」、「發現大量手寫資料錯誤」、「部分選票漏蓋投票管理官印章」等內容，顯示現場人員在高度混亂下倉促處理各種突發狀況。

另一處同樣爆發混亂的蠶室7洞第2投票所，也留下類似紀錄。投票人員從上午便多次在地面與圈票處（供選民進入獨立空間蓋章的地方，韓文稱기표소）內發現散落的選票，因此依規定將其列為「公開選票」後投入票箱。

▲首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

到了下午3時30分，工作人員發現僅剩220張選票，15分鐘後緊急申請增補200張，但仍於下午4時46分暫停投票，並向現場選民發放等候號碼牌。

該投票所的紀錄還顯示，從下午5時39分開始陸續收到補發選票，工作人員甚至還必須手動填寫流水編號。

此外，紀錄內還詳細記載針對蠶室又晟公寓大樓社區進行多次廣播通知內容與次數。文件顯示，截至晚間8時35分，領取等候號碼牌卻未返回投票的人數為17人，而紀錄上的塗改痕跡也反映出當時現場的緊張與混亂。

朱晉佑表示，投票紀錄完整呈現無編號選票、漏蓋章及手寫錯誤等問題，「現場混亂情況一覽無遺」。他強調，既然涉及國民參政權受損，就必須徹底查明選舉管理委員會在管理與應變上的責任。