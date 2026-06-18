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川普、伊朗總統「共同簽名」曝光　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

▲▼ 。（圖／翻攝自伊朗國際）

▲伊朗總統裴澤斯基安簽署備忘錄。（圖／翻攝自伊朗國際）

記者詹雅婷／綜合報導

繼美國總統川普在法國凡爾賽宮簽署諒解備忘錄之後，伊朗通訊社（IRNA）也發布總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署的照片，可見他手裡拿著一份以波斯語撰寫的文件，而文件最下方是他與川普兩人的共同簽名。

CNN等報導，美伊這份14點備忘錄長約800字，旨在擴大停火範圍，並恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的交通。據信備忘錄在川普簽署之後，美國把簽署完成的照片發送給伊朗。

扮演調停要角的巴基斯坦稍早也已經對這項協議表達背書。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過社群平台X發文證實，這份伊斯蘭馬巴德備忘錄（Islamabad MoU）將立即生效，並指出作為實施的第一步，伊朗將立刻重新開放荷莫茲海峽，而美方也將立即解除海上封鎖。

「雙方政府最高層級簽署協議，展現彼此致力於透過外交手段來解決衝突」，夏立夫也說，巴基斯坦將與共同調停國卡達合作，於19日在瑞士主持官方儀式，並正式啟動技術層面會談。

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