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美伊公布14點停火備忘錄！川普簽字畫面曝　馬克宏拍手大讚

▲▼川普11日在白宮簽署一項公告。（圖／路透）

▲ 川普11日在白宮簽署一項公告。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府於當地時間17日正式公開《美伊伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》（Islamabad Memorandum of Understanding between the United States of America and the Islamic Republic of Iran）全文，這份涵蓋14點條款的文件詳載雙方停火協議框架，包括荷莫茲海峽重開、制裁鬆綁時程及伊朗核議題後續處理方向，預計19日正式簽署，並啟動60天最終協議談判窗口。

綜合CNN等美媒，一名美國資深政府官員在向媒體宣讀文件時表示，「這項協議的核心在於立即開放荷莫茲海峽、讓伊朗承諾銷毀核材料，並建立一套連動機制。伊朗的配合程度愈高，我們提供相應的經濟與制裁鬆綁力道就愈大，讓伊朗有機會走向繁榮。」

白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）公開的影片顯示，川普出訪法國期間，在凡爾賽宮晚宴前簽署這份備忘錄，現場賓客紛紛鼓掌。法國總統馬克宏更是大讚，「做得好！」

此前外界對備忘錄文本遲遲未公開提出質疑，美方官員解釋，伊朗起初要求暫不對外發布，美方持續協調之下，直到17日才取得共識同步釋出。

以下為 14 點協議全文：

1. 美國、伊朗與其在當前戰爭中的盟友透過簽署本諒解備忘錄（MOU），宣布在所有戰線（包括黎巴嫩在內）立即且永久終止軍事行動，並承諾自即刻起不對彼此發動任何戰爭或任何軍事行動，且不對彼此使用武力或以武力互相威脅，並確保黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認所有戰線（包括黎巴嫩在內）的永久停戰以及本條款的其他規定。

2. 美國與伊朗承諾尊重彼此的主權和領土完整，並互不干涉彼此內政。

3. 美國與伊朗承諾進行談判，並在最多60天內達成最終協議，經雙方同意可延長期限。

4. 本諒解備忘錄簽署後，美國將立即開始解除其海上封鎖以及對伊朗的任何干擾或阻礙，並在30天內完全結束海上封鎖。在此期間，船隻通行量將與伊朗恢復戰前通行量的比例相稱。美國也承諾，將在最終協議達成後30天內將其軍隊撤離伊朗附近地區。

5. 本諒解備忘錄簽署後，伊朗將盡力安排商船在波斯灣與阿曼灣之間安全通行，為期60天，且不收取任何費用。商船通行將立即恢復，並考量到伊朗需要排除掃雷作業中的技術及軍事障礙，相關措施將於30天內展開。伊朗將與阿曼蘇丹國進行對話，並與其他波斯灣國家協商，依據適用的國際法及荷莫茲海峽沿岸國家的主權權利，確立未來的荷莫茲海峽行政管理與海事服務管理局。

6. 美國承諾與區域夥伴共同制定一項最終且經雙方同意的計劃，至少投入3000億美元，用於伊朗重建與經濟發展。該計劃的執行機制將納入最終協議內容，並於60天內敲定。

7. 美國承諾，將根據最終協議中所商定的時間表，終止對伊朗所有類型的制裁，包括聯合國安理會決議、國際原子能總署（IAEA）理事會決議，以及美國所有單方面一級與二級制裁。伊朗與美國承認上述終止制裁問題的重要性，並表達在談判中立即解決這些問題的意願，以達成雙方共識。

8. 伊朗重申不得獲取或研發核武。美國與伊朗已同意，根據第7點所述時間表內雙方共同商定的機制來處置庫存的濃縮材料，最低限度的處置方法為在國際原子能總署（IAEA）的監督下進行現場稀釋。雙方也同意，在最終協議中達成滿意框架的基礎上，討論濃縮問題以及其他與伊朗核能需求相關且經雙方同意的事項。最終協議將確認本條款的規定。美國與伊朗承認上述核子問題至關重要，表態有意在談判中立即解決這些問題，以求達成共識。

9. 達成最終協議以前，美國與伊朗同意維持現狀。伊朗將維持其核計劃現狀，美國則不會施加任何差別待遇，也不會在該地區部署更多軍隊。

10. 美國承諾，自簽署本諒解備忘錄至制裁解除前，美國財政部將立即針對伊朗原油、石油產品及其衍生產品的出口及所有相關服務（包括銀行交易、保險、運輸等）核發豁免令。

11. 美國承諾，將完全釋放伊朗被凍結或受到限制的資金與資產供使用。本諒解備忘錄生效後，美國與伊朗將在談判期間就釋放這些資金的相關程序達成共識。不論是保留在原帳戶中或進行轉移，這些資金均應完全用於支付給伊朗中央銀行指定的任何最終受益人。美國承諾據此核發一切必要的許可與授權。

12. 美國與伊朗同意設立一個執行機制，以監督本諒解備忘錄成功執行及未來對最終協議的遵守情形。

13. 簽署本諒解備忘錄後，在開始執行第1、4、5、10及11條並持續實施的條件下，美國與伊朗將專就其他條款展開最終協議的談判。

14. 最終協議將由具約束力的聯合國安理會決議予以批准。

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