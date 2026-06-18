川普G7峰會談伊朗協議爆金句　「成功算我的，失敗就怪范斯」

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日在法國出席七大工業國集團（G7）峰會期間談及美伊和平協議進展時，以玩笑口吻表示，如果協議成功，功勞歸自己；如果失敗，責任就由副總統范斯（JD Vance）承擔，引發現場媒體笑聲。

▲美國總統川普。（圖／路透）



川普當天在法國埃維昂萊班（Evian-les-Bains）接受媒體提問時透露，美國與伊朗可能即將簽署一份諒解備忘錄（MOU），但他尚未決定是否留在歐洲親自出席相關簽署儀式。隨後美國官員證實，他已簽署紙本備忘錄；伊朗方面則由外交部發言人證實已簽署電子文件。

在記者會尾聲，福斯新聞（Fox News）白宮記者杜西（Peter Doocy）詢問川普，若由范斯代表出席簽署儀式，協議成功時是否代表總統做出了正確決策；如果失敗，是否就是副總統的責任。

川普立刻笑著回應，「我喜歡這個主意。」隨後打趣說：「如果成功了，我會把功勞拿走；如果失敗了，我就怪范斯。」他接著開玩笑表示，「范斯最好小心一點，他可能會把飛機掉頭然後立刻離開這裡。」川普隨後再次笑稱，自己很喜歡這樣的安排。

雖然相關言論明顯帶有玩笑成分，但也反映川普政府目前仍在評估美伊協議後續推進方式，以及由誰代表美方參與正式外交程序。