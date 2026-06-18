華許接掌主席「Fed卻轉鷹」　承諾實現物價穩定推動改革

▲新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）18日在上任後首場記者會中強調，聯準會將致力實現物價穩定，並宣布成立多個任務小組檢討貨幣政策運作機制，為聯準會開啟「新篇章」。

聯準會當天結束聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，決定將基準利率維持在3.50％至3.75％區間不變，這也是連續第4次按兵不動。儘管如此，最新點陣圖顯示，近半數決策官員已開始預期今年可能需要升息，以應對持續高於目標的通膨壓力。

法新社報導，華許表示，持續高漲的物價對美國家庭造成沉重負擔，但近期情況不一定會成為未來常態。他坦言，通膨已連續超過聯準會2％目標超過5年，聯準會將全力推動物價回穩。

華許指出，聯準會正迎來一個嶄新階段，「我們為市場帶來聯準會的新篇章，一些嶄新思維。」他表示，未來將全面檢視聯準會運作方式，並成立多個專責任務小組。

根據華許公布的改革方向，檢討範圍涵蓋5大領域，包括聯準會對外溝通方式、資產負債表管理、數據來源運用、生產力與就業研究，以及現行通膨政策框架。

聯準會同日公布的最新經濟預測顯示，官員已大幅上修今年通膨預估值。年底個人消費支出物價指數（PCE）年增率預估由3月的2.7％升至3.6％，核心PCE則由2.7％上修至3.3％。另一方面，年底失業率預估為4.3％，低於先前預測，顯示聯準會對勞動市場韌性仍具信心。

分析人士指出，華許首場記者會除了重申控制通膨的決心，也透露未來可能推動聯準會制度改革。在通膨壓力仍高、降息預期快速降溫之際，市場接下來將密切關注這位新任主席如何帶領聯準會應對經濟與物價挑戰。