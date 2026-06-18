焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

▲日本神奈川縣相模原市透過焚化爐底砂回收貴金屬，創造高達6143萬日圓（約新台幣1260萬元）的收入。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

垃圾焚化後的灰燼竟能變成「金礦」！日本神奈川縣相模原市近日宣布，當地南清掃工場透過焚化爐底砂回收貴金屬，2025年度共回收黃金、白銀及多種稀有金屬，創造高達6143萬日圓（約新台幣1260萬元）的收入，不僅較前一年幾乎翻倍，更刷新歷年最高紀錄。

日媒《相模經濟新聞》報導，相模原市表示，位於南區麻溝台的南清掃工場自2021年度起，與神鋼環境解決方案公司合作，從焚化爐底部殘留的爐底砂中提煉貴金屬。每年趁焚化爐停爐檢修時進行6次採樣，每次約收集2公噸爐底砂，經分析確認含有足夠濃度的貴金屬後，再進一步回收提煉。

根據最新統計，2025年度共回收黃金7390公克、白銀1萬2489公克，另外還提煉出鉑金（白金）436公克及鈀金179公克。其中，鉑金回收量較前一年度暴增約7.6倍，成長最為顯著。

在國際貴金屬價格持續走高，以及回收技術進步的帶動下，相關金屬出售收入達6143萬日圓，遠高於前一年度的3186萬日圓（約新台幣628萬元），也超越2021年度創下的3701萬日圓（約新台幣729萬元）紀錄，成為該計畫啟動以來最佳成績。

市府分析指出，這些貴金屬主要來自民眾丟棄的電子產品、小型家電及各類含金屬零件的廢棄物。透過先進回收技術，不僅能減少資源浪費，也有助於提升循環經濟效益。

相模原市政府表示，未來將持續研究與改善貴金屬及稀有金屬回收技術，提高資源再利用效率。同時也呼籲市民落實垃圾分類，特別是將廢棄小家電等含有有價金屬的物品妥善回收，讓更多「城市礦山」得以被發掘，實現資源循環與環境永續雙重目標。

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