快訊／川普正式簽署紙本協議　美伊官方證實

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日晚間在法國凡爾賽宮（Palace of Versailles）出席晚宴期間，正式簽署美國與伊朗達成的協議文本，為雙方結束衝突的外交進程再邁出一步。

▲美國總統川普。（圖／路透）



一名美國官員透露，川普已在紙本文件上完成簽署。此前，川普與副總統范斯（JD Vance）已透過電子方式簽署美伊諒解備忘錄（MOU），作為雙方和平協議的框架文件。

另一名美國政府高階官員本周稍早表示，伊朗方面則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）代表，以線上方式完成簽署程序。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）表示，雙方已就備忘錄最終內容達成一致，文件現已正式生效。不過，伊朗方面並未進一步公布備忘錄全文內容。

儘管電子簽署與紙本簽署已陸續完成，美方官員指出，正式簽署儀式仍預計於19日舉行，屆時范斯將代表美方出席，進一步確認協議內容並推動後續執行工作。

根據先前公布的資訊，美伊諒解備忘錄涵蓋延長停火安排、恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運、解除部分海上封鎖，以及針對伊朗核計畫與制裁問題展開後續談判等內容。

川普日前表示，這項協議將有助於恢復中東穩定，並降低全球能源市場面臨的風險。市場則持續關注正式簽署後，相關承諾能否順利落實，以及對國際油價與區域局勢帶來的影響。