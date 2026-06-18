女網紅出國批「交通亂」警察涉索賄　離境前被捕

▲女網紅批當地交通在機場被捕。（圖／翻攝TikTok）

記者葉國吏／綜合報導

法國網紅雅絲（Yass Naubelle）近日前往摩洛哥馬拉喀什旅遊，沒想到在準備搭機離境時竟然在機場遭到警方逮捕。因為她在旅遊期間，於TikTok批評當地交通及警方執法情況，結果惹怒當地政府。

拍影片吐槽危險駕駛

30歲的法國網紅雅絲在旅行期間，拍攝影片吐槽馬拉喀什的交通情況混亂不堪，直言自己從未見過有人這樣開車。她批評當地駕駛行為非常危險，不僅騎士騎摩托車不戴安全帽，甚至連載著小孩的車輛也會在路上亂切車道。

除了指責交通亂象，雅絲也在影片中公開批評當地的交通警察。她宣稱當地交警會無緣無故將女性攔下，讓她高度懷疑這些執法人員的動機是為了索取錢財。影片曝光後，立刻在網路上引發了軒然大波。

離境安檢後遭捕拘留

雅絲在6月13日結束行程準備搭機返回法國，沒想到在馬拉喀什邁納拉機場做完安檢後，隨即遭到執法人員逮捕。警方明確指出，她在網路發布的影片已經誹謗摩洛哥公民，並且嚴重冒犯執法力量，目前將其拘留。官方強調將其扣留是為了查明這些犯罪行為背後的真實動機。

馬拉喀什長年以來都是許多歐洲遊客，特別是法國民眾的熱門旅遊目的地，當地經濟高度依賴旅遊業。為了維護觀光形象，當地政府對於社交媒體上出現的任何爭議內容，都會採取快速行動來加以控制。這起法國網紅因為拍片批評而遭到逮捕的事件，也引發了國際媒體與外國觀光客的高度關注。