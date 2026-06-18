Fed出現轉鷹訊號　市場預期年底前恐1至2次升息

▲Fed有轉鷹勢頭，市場預期改變。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）18日維持基準利率於3.50％至3.75％區間不變，但最新公布的利率點陣圖釋出明顯偏鷹訊號。受到伊朗戰爭期間油價飆升推升通膨風險影響，近半數決策官員認為今年可能需要升息，市場也迅速調整預期，從原本押注降息轉向討論升息可能性。

半數決策官員認為年底前恐需升息

根據聯準會公布的最新預測，在19名決策官員中，有9人預期今年底前需要升息，8人認為利率應維持不變，僅1人支持降息，另有1人未提交利率路徑預測。其中6名官員認為，今年升息幅度將超過1碼（0.25個百分點）。相較於3月時沒有任何官員預測升息，立場出現明顯轉變。

聯準會官員對通膨前景也更加悲觀。最新預測顯示，今年底個人消費支出物價指數（PCE）年增率將達3.6％，高於3月預估的2.7％；核心PCE年增率則由2.7％上修至3.3％。聯準會認為，能源價格上漲可能進一步推升整體物價壓力。

就業市場表現好 沒有降息迫切性

不過，就業市場表現優於預期。聯準會預估年底失業率為4.3％，與5月實際數據相同，也低於3月預估的4.4％。這顯示決策官員對勞動市場韌性更具信心，認為目前沒有迫切需要透過降息支撐經濟。

市場隨後快速重新定價。根據芝商所（CME）FedWatch工具數據，聯準會7月維持利率不變的機率由決議前的91％降至64％，升息1碼的機率則由8.9％升至35.1％。

對年底利率走向的預期變化更為明顯。市場預估聯準會到12月維持利率不變的機率已降至14.2％，遠低於決議前的38.2％；升息1碼的機率為36.4％，升息2碼的機率則升至33.8％，顯示投資人已將進一步緊縮政策視為主要情境之一。

Barron’s指出，聯準會內部討論焦點已從「何時降息」轉向「是否需要升息」。分析人士認為，聯準會此次最重要的訊號並非即將採取升息行動，而是政策方向已明顯轉趨鷹派。隨著市場重新評估通膨與經濟前景，交易員正逐步放棄降息預期。

投資人接下來將密切關注美國通膨數據、就業市場表現以及聯準會官員後續發言，以判斷今年是否可能迎來自2023年以來首次升息。