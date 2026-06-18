美釋出「臨時協議」內容　川普：伊朗不遵守就繼續轟

▲美國總統川普在G7峰會合照「獨自比讚」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國與伊朗將在19日於瑞士正式簽署諒解備忘錄，宣布永久終止所有軍事行動。美國總統川普（Donald Trump）放話若德黑蘭敢違反協議，就會把他們炸個稀巴爛。

美方資深官員在電話記者會逐段念出共14段的備忘錄內容，雙方承諾最長在60天內達成最終協議，且美軍將結束封鎖伊朗港口。

▲美國總統川普G7峰會與盟友合影。（圖／達志影像／美聯社）

美代表可能由川普親自出席

這場歷史性簽署儀式原本預計由伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與美國副總統范斯（JD Vance）作為雙方代表出席。

不過川普今日在法國參加G7峰會的記者會上透露，自己有可能會親自參與這項簽署儀式，展現對中東和平與嚴格限制伊朗核計畫的高度重視。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

撤軍周邊並重啟航道

備忘錄規定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運將於30天內恢復至戰前水準，美軍也承諾在達成最終協議後的30天內，撤出其在伊朗周邊地區的軍隊。

伊朗則將做出安排，確保商船在波斯灣（Persian Gulf）和阿曼海（Sea of Oman）安全航行，並提供為期60天的免費通行。

全面解除制裁與處理濃縮鈾

華府也承諾與夥伴國合作制定金額至少3000億美元的計畫，用於伊朗重建與發展。簽署後美國財政部將給予伊朗原油及石化產品制裁豁免，完全解凍受限資金。

伊朗方面則重申不得採購或研發核武，並同意在國際原子能總署（IAEA）監督下處理濃縮物質庫存，川普強調若伊方不守規矩將會再次發動猛烈攻擊。