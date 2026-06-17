「地表最強小三」自爆離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

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「地表最強小三」自爆產後半年無性生活！　離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Emily Ratajkowski）

圖文／鏡週刊

美國辣模艾蜜莉芮塔考斯基（Emily Ratajkowski）過去在電影《控制》（Gone Girl）中飾演班艾佛列克（Ben Affleck）的小三，性感美艷一炮而紅。她與電影製片人賽巴斯汀（Sebastian Bear-McClard）有過一段婚姻，育有1子，兩人在2022年離婚。近日艾蜜莉撰文回憶離婚過程，坦承兒子出生後半年，夫妻沒有性生活，離婚後，她更展開一段瘋狂的約會時期，「想一路睡成另一種女人」。

「地表最強小三」自爆產後半年無性生活！　離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

兒子出生6個月就沒性生活　艾蜜莉婚姻破裂關鍵是什麼？

現年35歲的艾蜜莉回憶，2021年3月迎來兒子Sylvester後，人生出現巨大轉變。她形容自己突然被拉進一個全新的現實，「一邊是尖叫不停的嬰兒吸著我疼痛的乳房，另一邊則是腫脹手指上的婚戒」。

她表示，那段時間婚姻逐漸破裂，而且過程「像一瞬間發生，又漫長得令人痛苦」。她在《The Cut》文章中寫道：「兒子出生6個月後，我和丈夫就停止了性生活，不到1年後，我們分居了。」

「地表最強小三」自爆產後半年無性生活！　離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

▲艾蜜莉與前夫賽巴斯汀婚姻只維持4年就告吹。（翻攝emrata IG）

艾蜜莉與賽巴斯汀在2018年閃婚，但婚姻維持4年半就告吹。當時多家外媒披露，男方多次出軌，還被控涉嫌性騷未成年少女等爭議，但本人至今沒有回應。

談到離婚感受，艾蜜莉直言，外界總是以憐憫眼光看待她，她無法忍受成為別人眼中那個「不被需要、被拋棄的女人」。她也透露，小時候一直覺得，成為單親媽媽是一件可怕的事，更認為那是一種羞辱。「和錯的人生孩子，是女人最快毀掉人生的方式，代表沒有自由、沒有選擇，也沒有退路」。

離婚後狂約會、認識各種男人？　她為何想「睡成另一種女人」？

但離婚後，艾蜜莉很快接受單親媽媽身分，且開始不斷約會，她說：「我決定要一路睡成另一種女人。」她透露，在分居之前，自己從沒過一夜情，也從未在認識當天就和對方發生關係。更自爆一生只和8個人上過床，其中4人還是曾經同居的男友。她坦承，過去總希望發生關係的對象最終會愛上自己，「因為我想讓自己顯得珍貴。」

「地表最強小三」自爆產後半年無性生活！　離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

▲艾蜜莉撰文，回憶離婚的過程，還有成為單親媽媽的感受。（翻攝emrata IG）

恢復單身後，她在紐約認識各式各樣的男性，包括塗鴉藝術家、廚師、富豪之子、DJ以及多名義大利男子。她笑稱：「名單還可以繼續列下去，但基於法律原因，我就不說了。」

其中最認真的一段關係，是她口中的「千禧世代大叔」，對方認識短短3週就向她告白，卻又在性愛過程中稱她是「蕩婦」，讓她感到很不舒服，最終兩人分手。

艾蜜莉形容，離婚後她的狀態就像漫畫裡的反派角色，例如毒藤女或貓女，當時她和20多歲時一樣迷惘又脆弱。但她後來發現，自己其實並沒有真正享受那些性愛關係。「因為我把大部分心力都放在愛兒子、照顧兒子身上。」也正因如此，最後她決定結束那段「瘋狂的啪啪啪時期」，把重心重新放回自己與孩子身上。

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