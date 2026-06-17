美國噴射機墜毀公路！波及汽車現場秒變火海

記者楊庭蒝／綜合報導

美國德州拉雷多16日晚間發生商務噴射機墜毀事故，1架載有6人的商務噴射機疑因機械故障，緊急改降拉雷多國際機場時墜毀在環狀公路上，造成至少1人死亡、5人受傷。

據《CNN》報導，這架隸屬NetJets公司的Cessna Citation Latitude商務噴射機，原本從墨西哥卡波聖盧卡飛往德州奧斯汀，途中通報發生機械問題，隨後改道嘗試降落拉雷多國際機場。不過，飛機在距離跑道約4公里、高度約182公尺處與航管失去聯繫，隨後墜毀在拉雷多市20號環狀公路上。

事故發生時，飛機還波及1輛正在行駛的汽車，墜落後現場瞬間陷入火海，破碎機體與殘骸散落多條車道，導致雙向交通中斷。目擊者拍下的畫面顯示，救援人員抵達前，已有多名路過駕駛停車協助搜救，試圖靠近燃燒中的機體救出受困者。

