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黃仁勳罕見談與川普互動　「總統成功就是國家成功」

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲川普與黃仁勳4月在活動上握手。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受《美聯社》專訪，罕見談及與美國總統川普的互動，以及AI發展牽動的國安、產業與社會議題。他表示，AI已不只是科技工具，而是改變社會運作方式的力量，因此社會也必須建立新的規範與共識；至於外界關注他與川普的關係，他則直言，「當川普總統成功時，美國也會成功」。

AI不只是技術革命　黃仁勳：人人都該親自使用

黃仁勳在專訪中指出，AI已能協助完成網站建置、分析文件、支援研究工作，甚至參與居家規劃，讓過去需要專業技能才能完成的任務降低門檻，人們不應只停留在擔憂，而應主動理解與接觸技術。若更多人願意使用AI，反而能縮小技術落差、提升生活品質。

談到政策層面，黃仁勳支持人工智慧應納入監管，也認同國家安全應被列為核心考量。不過，相關規則必須清楚且具體，尤其在出口限制與模型管理議題上，政府應先界定真正風險，再制定政策，過去美國晶片出口限制過度，可能迫使其他國家加快自主研發腳步，反而削弱美國在全球AI產業鏈中的影響力。

▲▼NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳：人人都該親自接觸AI。（資料照／記者湯興漢攝）

能源成AI關鍵瓶頸　喊話強化基礎建設

除了技術與政策，黃仁勳也將焦點放在基礎建設。他認為，能源供應能力才是美國AI競爭力最大的限制因素，資料中心與運算需求持續增加，正讓電力系統承受巨大壓力，美國若希望維持AI領先地位，就必須同步強化能源與基礎設施能力，對此，他肯定川普擴大能源供給的政策方向。

談與川普互動　強調支持的是美國發展

對於外界關注他與川普關係密切，黃仁勳透露，雙方自去年接觸以來，多次交流製造業、就業與國家安全議題，甚至曾深夜討論政策方向。他形容川普對重振美國產業抱持高度熱情。

不過，面對民主黨陣營質疑與政治壓力，黃仁勳強調，他支持的是美國整體發展，而非特定立場，「不論是哪一位領導人，只要能讓美國成功，就是好事。」

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