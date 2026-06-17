正妹女主播1張白T照瘋傳！好身材藏不住　網讚：寫真偶像等級

▲TVU山形女主播佐藤真優分享私人出遊照，清爽白T造型意外掀起熱議。（圖／翻攝自Instagram／＠mahiro_sato_tuy）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本山形縣24歲女主播佐藤真優近日在Instagram分享私人出遊照，沒想到一張穿著白色T恤、牛仔褲的日常照片意外掀起熱議。她站在百目鬼溫泉入口前對鏡頭露出笑容，清爽穿搭搭配姣好身材，讓不少網友驚呼「寫真偶像等級」。

據《Smart FLASH》報導，佐藤真優隸屬於TBS系列地方電視台「TVU山形」，今年進入電視台第3年，目前擔任黃金時段節目《どすコイ》主持人。她近日帶外縣市朋友遊覽山形縣，並在社群平台分享百目鬼溫泉、漢堡與冷肉蕎麥麵等照片，原本只是記錄私下行程，卻因其中一張穿著白色素T的全身照受到大量關注。

許多網友湧入留言區大讚，「身材太驚人」、「視覺效果不可思議」、「外表也很可愛」、「看到報導後立刻來IG朝聖」。在山形觀眾之間，她也被不少人稱為「山形民營電視台最可愛主播」，未來是否有機會從地方台走向更高知名度，也受到外界關注。

事實上，佐藤真優並非首次因社群內容受到關注。她出身廣島縣福山市，曾學習新體操7年，對運動能力與身體協調性頗有自信，平時也常在社群平台分享舞蹈影片、制服造型與生活片段。2025年12月，她曾上傳一段穿著粉紅色針織上衣挑戰抬腿動作的短影音，同樣引發網友討論。

除了主播工作外，佐藤真優也經常參與電視台YouTube頻道企劃，曾挑戰體驗自衛隊入伍訓練。當時她換上迷彩服，臉上塗滿偽裝顏料，認真投入訓練內容，和平常甜美形象形成反差，深受當地觀眾喜愛。